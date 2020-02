Boca Unidos buscará continuar su buena racha en la tierra roja

Boca Unidos buscará prolongar su minirracha victoriosa este año, cuando visite esta tarde a Crucero del Norte de Misiones, en un partido correspondiente a la decimoctava fecha de la etapa clasificatoria del torneo Federal A 2019/20.

El partido, por la tercera fecha de las revanchas de la Zona A del certamen se jugará desde las 17.30 en cancha del estadio Andrés Guacurarí, en Santa Inés, y será dirigido por una terna chaqueña encabezada por el árbitro Fernando Brillada.

El técnico del conjunto aurirrojo, Claudio Marini, realizaría al menos tres modificaciones obligadas, si se tiene en cuenta el partido en el que viene de superar a For Ever 2-0, en lo que significó su primera presentación en el campeonato luego de tener fecha libre.

Frente al conjunto chaqueño llegaron al límite de amonestaciones y deberán cumplir una fecha de suspensión Rolando Ricardone y el goleador del equipo en lo que va del certamen, Gabriel Morales. En tanto que Diego Sánchez Paredes sufrió un fuerte traumatismo en la rodilla derecha que lo dejó afuera de los concentrados para esta tarde.

Otro que entraría desde el inicio sería Ariel Morales, quien también jugó el martes pasado en zona defensiva. De esta manera, el capitán, Leonardo Baroni, se adelantaría unos metros para ser una especie de carrilero por el sector izquierdo, cubriendo de alguna manera el hueco que dejará Sánchez Paredes.

El que verá acción por primera vez en el año será el “Pájaro” Raúl Benítez. El formoseño jugaría de titular en lugar de Gabriel Morales, pero ocupando la posición de carrilero por la derecha, ya que se estima que Matías Espíndola formará el doble cinco junto con Martín Ojeda.

De esta manera, jugarían más adelantados Martín Fabro y Rodrigo Migone, mientras que la referencia en el ataque será Antonio Medina, segundo goleador del conjunto de la ribera en el certamen.

Con Marini al frente del equipo, Boca Unidos mejoró defensivamente, a tal punto que en los tres partidos oficiales que disputó en lo que va del año (los dos restantes fueron por Copa Argentina ante San Martín de Formosa) le marcaron un solo gol.

Para Boca Unidos, que reúne 24 puntos, será una gran oportunidad esta tarde de seguir sumando, y aprovechar que For Ever, uno de los líderes del torneo con 27 unidades (el otro es Güemes de Santiago del Estero) tendrá fecha libre, para seguir escalando en la tabla de posiciones del grupo.

El rival

Al igual que el equipo correntino, el técnico de Crucero del Norte (19), Carlos Marczuk, realizaría varias modificaciones en la formación del equipo, que viene de caer 2-0 en Pergamino ante Douglas Haig.

La buena noticia para el Colectivero es que en el arco reaparecerá su arquero titular, Marcos Argüello, que reemplazará a Guillermo Bachke.

La mala es que en la práctica de fútbol del viernes se resintieron de sus lesiones Emanuel Urquiza y Cristian Campozzano. Por el defensor ingresaría Agustín Bellone, y en lugar del delantero entraría Jesús Vera para acompañar en el ataque a Álvaro Klusener.

Otro que no podrá estar es Facundo Tello. Y para cubrir la posición de mediocampista por la izquierda hay dos candidatos. Uno es Francisco Erivaldo De Souza, el brasileño que pasó su fútbol por Textil Mandiyú y Cambá Cuá, y el otro es Rodrigo Ramírez.

El conjunto misionero quedó eliminado de la Copa Argentina ante Defensores de Pronunciamiento (ganó en tierras entrerrianas y perdió de local, quedando afuera por diferencia de goles de visitante), pero luego se desquitó al vencer de local al mismo rival en la reanudación del Federal A 2-0.