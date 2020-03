Jaguares fue eficiente para derrotar a Bulls en Sudáfrica

Los Jaguares vencieron ayer a los Bulls sudafricanos, por (39 a 24), en un encuentro por la quinta fecha del Súper Rugby, que aglutina las franquicias del hemisferios Sur.

Con este triunfo, el equipo argentino, al conseguir bonus tras marcar seis conquistas, se mantiene en el tercer puesto de la Conferencia sudafricana, que lidera Stormes con 17 puntos, seguido por Sharks 16, Los Jaguares 15, Lions 5 y Bulls 0.

Los Jaguares se medirán el sábado 7 de marzo, a las 10.05 hora argentina frente a los Sharks y finalizarán su gira por Sudáfrica.

Los Jaguares con errores en el contacto con la pelota, pero con una gran producción ofensiva y el juego territorial en campo de los Bulls impuso su jerarquía para apoyar cuatro tries conquistados por Santiago Carreras, Rodrigo Bruni, Guido Petti y Matías Moroni y dos conversiones de Joaquín Díaz Bonilla.

El aspecto negativo de los Jaguares fue en el aspecto defensivo y las veces que fue atacado sufrió los dos tries logrados por Marco van Staden y Wiarrik Gelant, ambos convertidos por Morné Steyn.

En la parte complementaria, los Jaguares continuaron dominando en las formaciones fijas y mantuvieron la presión de los sudafricanos que les alcanzó para mantener la diferencia a su favor en el juego y en el marcador.

La tercera línea fue uno de los puntos más altos del conjunto argentino que tackleó todo el encuentro, con una mejora en defensa y que aprovechó las oportunidades que se le presentaron para sumar dos tries obtenidos por Emiliano Boffelli y el ingresado Santiago Socino.

En el balance, los Jaguares lograron su tercer triunfo, el primero en tierras africanas y tuvo como protagonistas a los argentinos que marcaron seis tries que le sirve para seguir con confianza de llegar a los playoffs.