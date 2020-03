Destinos tendencia para este 2020

Tripadvisor ha lanzado nuevamente el Travellers Choice 2020, donde se detallan los 25 destinos más valorados y votados por los usuarios alrededor del mundo. ¿Cuáles son los mejores destinos para viajar este año? Te los contamos algunos en esta nota:

Kochi (Cochin), India:Un grupo de pequeños pueblos ubicados en la costa suroeste han dado vida al actual Kochi (o Cochin), que, con sus paseos al atardecer, el mercado de pescado fresco y los viajes en barco entre las diversas islas se ha convertido en un destino imperdible. para muchos turistas En los centros de arte es posible admirar la danza típica de estos lugares: el Kathakali. Las huellas de moho europeo se encuentran en las iglesias y fortalezas portuguesas que datan del siglo XVI, mientras que la influencia de los primeros comerciantes chinos todavía es visible hoy en las redes de pesca particulares que salpican la costa.

Luzon, Filipinas: Los viajeros acuden en masa a la isla de Luzón, la más grande de Filipinas, para descubrir uno de los lugares más extraordinarios del mundo. Además de la animada capital de Manila, la isla también alberga algunos de los paisajes naturales y la biodiversidad más espectaculares del planeta: desde vastas montañas y densas selvas tropicales hasta interminables playas y arrecifes de coral.

Porto, Portugal: Ciudad que le dio al país (y al vino) su nombre original, Oporto es la segunda metrópoli más grande de Portugal después de Lisboa. A veces llamada Oporto, esta ciudad de orígenes antiguos ahora se proyecta en el presente industrializado. El casco antiguo, en el distrito de Ribeira, fue construido en las colinas con vistas al río Duero y ahora es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre las principales atracciones encontramos la iglesia de San Francisco del siglo XIV y las bodegas donde se produce el puerto, vino típico local, a lo largo del río en Vila Nova de Gaia.

Porto Seguro, Brasil: Porto Seguro está vivo y emocionante como todas las ciudades de Brasil. Una goleta lo llevará desde el muelle del río Buranhém durante unos 25 kilómetros hasta el parque marino Recife de Fora para una espléndida excursión por mar. La larga escalera de la ciudad le permite visitar la Cidade Historica para una vista espléndida desde arriba, no lejos de las manifestaciones de Capoeira. La Passarela do Álcool, una feria callejera llena de artesanos, restaurantes y espectáculos extraordinarios, lo catapultará directamente a las tradiciones culturales brasileñas.

Gramado, Brasil : El pequeño pueblo brasileño de Gramado es un refugio pintoresco y salvaje que esconde algunas deliciosas sorpresas. Después de un divertido paseo en bote a pedal o en el bosque de pinos de Floresta Negra que rodea el lago Negro, visite el tranquilo Chagdud Gonpa Khadro Ling, un centro y templo budista tibetano. A los niños les encantará visitar Mini Mundo, un parque donde se exhiben miniaturas de lugares famosos.

Zacinto, Grecia: Las islas Jónicas son tan hermosas que se parecen a un set de película. El mar es increíblemente azul y las playas tienen una arena sedosa y muy fina. Todo es tan perfecto que parece que ha sido retocado con Photoshop. Sin embargo, es solo el trabajo de la Madre Naturaleza, que se manifiesta aquí en todo su esplendor. Zante es la mayor de las islas Jónicas y, además de ser rica en vegetación y frutas, cuenta con inmensas extensiones de olivares y viñedos. La música es una parte predominante de la cultura local: casi todas las tardes de la semana puedes asistir a un concierto o festival y quedarte cautivado por la habilidad de los músicos locales.

Tel Aviv, Israel: Una metrópoli joven y moderna con una población heterogénea, Tel Aviv se remonta solo a 1909. La vida nocturna, los bares, una comunidad artística próspera, las ocasiones sociales para todo tipo de gustos y playas atraen a artistas, músicos y jóvenes profesionales a la escena más mundana en Tel Aviv. Su arquitectura Bauhaus, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, le ha dado a la ciudad el sobrenombre de "Ciudad Blanca". Muévase a pie, en automóvil o en taxis entre los pabellones de las exhibiciones culturales del museo Haaretz, el histórico Museo del Salón de la Independencia, el animado mercado del Carmelo y la pasarela Old Jaffa.

Cracovia, Polonia: El castillo de Wawel, la plaza del mercado, la basílica de Santa María y el distrito de Kazimierz ... Cracovia se ha convertido en parte de la primera lista del patrimonio de la UNESCO y cuenta con una valiosa riqueza histórica y arquitectónica. Apreciado durante siglos por su patrimonio cultural, hoy Cracovia se ha convertido en un importante centro gastronómico europeo. En 2019, la Academia Europea de Gastronomía otorgó a la ciudad el título de Capital Europea de la Cultura Gastronómica. Cracovia es el protagonista de una intensa vida cultural. Cada año, la capital de la Pequeña Polonia alberga casi 100 festivales y otros eventos de renombre internacional.

Isla de Malta, Malta: Una de las tres islas principales del archipiélago maltés, la isla de Malta es la más grande. La capital, Valletta, es una ciudad animada y dinámica con numerosos edificios que datan del siglo XVI, repleto de catedrales, palacios y fortalezas. El sorprendente Grande Porto le dará la bienvenida con su teatralidad. La atracción principal, designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el Hipogeo, una necrópolis macabra a unos 1.600 metros bajo tierra y el único templo subterráneo prehistórico del mundo.

Cusco, Perú: La majestad inca y el barroco andino coexisten en las calles de piedra de Cuzco, ejemplificadas respectivamente en el palacio de Qoriacancha y en la iglesia de San Domenico que flanquea la Plaza de Armas. En este crisol de gran altitud entre la cultura amerindia y el mestizo, encontrará perlas inolvidables, como tejidos extraordinarios, festivales de verano y maravillas arqueológicas.

Buenos Aires, Argentina: Cuna del tango, Buenos Aires es como este baile: cautivador, seductor y vibrante con energía inagotable. Los barrios antiguos, llenos de ambiente, están llenos de restaurantes románticos y animadas discotecas, mientras que el patrimonio europeo de Buenos Aires se manifiesta en su arquitectura, parques y grandes calles arboladas. El bar más antiguo de la ciudad, Café Tortoni, lo transportará en el tiempo hasta 1858, el año de su inauguración, y el espectacular Teatro Colón lo sorprenderá como lo hizo en 1908. Como si eso fuera poco, la capital latinoamericana de las compras promete excelentes oportunidades de compra a lo largo de sus inmensos bulevares.

Vienna, Austria: En Viena, la cafetería no es solo un lugar de encuentro: es una institución. Navegar por un periódico mientras disfruta de pasteles y una taza de café expreso es, según la UNESCO, oficialmente un pasatiempo cultural vienés. Coma su porción de Sachertorte con un recorrido autoguiado de la hermosa arquitectura tradicional, secesionista y moderna de la ciudad, como el Palacio Imperial, la Ópera Estatal de Viena, la iglesia de San Leopoldo en Steinhof o el Museo de Historia de Arte, un ejercicio de formas geométricas refinadas.

Fuenteventura, España: Las infames fiestas, discotecas y clubes nocturnos, parques acuáticos y campos de golf ... no puedes resistir el encanto de Fuerteventura. Descubra la cultura local en Betancuria, que alberga una catedral y varios museos, en el ecomuseo de Tefia o en una de las celebraciones de carnaval en febrero. Relájese después de un día caluroso en la playa o de una larga noche en los clubes del parque acuático Baku.

Ciudad de México, México: Construida sobre las ruinas de la capital azteca, Tenochtitlán, la Ciudad de México ofrece un entrelazamiento único entre la vida de una ciudad moderna y la preservación histórica. Los museos, restaurantes y parques internacionales coexisten hombro con hombro con las numerosas ruinas de diferentes culturas. Su vida nocturna, compras, su historia lo convierten en una parada imperdible, independientemente de su forma de viajar.

Cartagena, Colombia: Cartagena, un espléndido pueblo de pescadores en la costa caribeña de Colombia, cuenta con excelentes playas, un centro histórico peatonal y una magnífica arquitectura colonial. También es uno de los lugares más seguros del país, por lo que no es sorprendente que sea un puerto de escala popular para cruceros. ¿Cansado de explorar las calles empedradas? Tómese un descanso en un café al aire libre para probar las excelentes pastas y observar a los transeúntes.