Coronavirus: en Libres habilitarán cabinas especiales y en Santo Tomé mantienen la guardia médica

Ante la confirmación de 17 casos de coronavirus importados en nuestro país, dos de los cuales fueron registrados en el Chaco, el Gobierno Nacional lanzó una serie de medidas que se suman a los protocolos activados semanas atrás.

En este marco, El Litoral dialogó con la Jefa de la Oficina de Migraciones en Paso de los Libres, María de los Ángeles Altamirano, quien indicó que “en el encuentro que mantuvimos la semana pasada que fue convocado por nuestra oficina y el Consulado argentino en Uruguayana, se elaboró un documento de 23 páginas con el protocolo de actuación y las recomendaciones a tener en cuenta en las fronteras”.

Entre otras cuestiones, la funcionaria detalló que “hoy (por ayer) llegaron cerca de 40 colectivos y esperamos una cifra similar para el jueves. A los pasajeros les hacemos rellenar un formulario y se coordinan las tareas con el coordinador de cada viaje. No es una tarea sencilla, es muy cansador, pero es un trabajo imprescindible”. Por esta razón, Altamirano indicó que en pos de agilizar y mejorar los controles, para la próxima semana inaugurarán cabinas vidriadas especiales. De esta forma, “quien realiza el chequeo no tendrá contacto, por ejemplo, con un posible afectado”, destacó. Tras lo cual acotó que: “Ahora se encuentran desinfectando los módulos y están armando 15 más”.

Por su parte, Silvio Osorio, titular de Defensa Civil e integrante de la Comisión de Enfermedades Emergentes de Santo Tomé, indicó a El Litoral que en el paso fronterizo con Sao Borja, no hubieron novedades, y que continúa la guardia pasiva con dos médicos de Gendarmería. En este sentido detalló que no se registraron casos sospechosos y que continúa vigente el protocolo que se estableció semanas atrás junto con las autoridades sanitarias del vecino país.