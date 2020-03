En Goya proponen multar a comercios que hagan recargos a la tarjeta Alimentar

Ingresó al Concejo Deliberante de Goya un proyecto de ordenanza que establece multas para aquellos comercios que efectúen recargos a quienes hagan compras con la tarjeta Alimentar u ofrezcan cambiar por dinero en efectivo.

La iniciativa, a la que tuvo acceso El Litoral, es autoría de la edil Lorena Pérez Carballo y contó con la firma de los integrantes del bloque del Frente de Todos. Cabe recordar, tal como informó este matutino en su edición de ayer, que una normativa similar se aprobó el lunes en Paso de los Libres.

El proyecto apunta a sancionar con multas a aquellos comerciantes que apliquen incrementos en los precios de los alimentos a los beneficiarios de la tarjeta lanzada por el Gobierno nacional o que les ofrezcan cambiar por dinero en efectivo. Las multas estipuladas van de los $3.000 a los $12.000.

La concejal dijo que “Goya recibirá $25.000.0000 para que sean destinados a alimentos; queremos que entre todos cuidemos ese fin, no podemos dejar que familias en nuestra ciudad sufran hambre y sean estafadas en su necesidad”.

Además plantea la necesidad de controlar precios en los comercios al momento de vender con la tarjeta Alimentar, teniendo en cuenta a los vecinos beneficiarios de Goya, quienes deben contar con una herramienta que les permita acceder al pago de lo que corresponde por los alimentos al momento de utilizar la tarjeta alimentaria en comercios de la ciudad.

El proyecto plantea el seguimiento y control de uso de tarjetas sociales destinado a la articulación, capacitación y control de la aplicación de los medios de pago en comercios para garantizar un eficiente y correcto uso, como así también proteger a los beneficiarios. Y que ante las subas de precios sin razón alguna, se trata de darle a los beneficiarios todas la herramientas para que no sean estafados por comerciantes que agregan valor a sus alimentos o que ofrecen cambiarla por dinero en efectivo que, obviamente, no sería destinado a la nutrición de los niños que los necesitan.

Por último, Pérez Carballo dijo que es responsabilidad compartida con el Estado nacional que existan controles y sanciones para quienes realicen prácticas abusivas.

Contralor

Plantea además crear el Consejo contra el Hambre, en el que participarán todos los concejales con el objetivo de convocar a las fuerzas vivas de la ciudad y desplegar acciones concretas para una mejor nutrición de los niños.