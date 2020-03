Martín Fernández no padece lesión muscular

La ecografía que se le practicó ayer al alero de Regatas Corrientes, Martín Fernández, confirmó que no tiene ninguna lesión muscular.

“Sentí el aductor ya en la defensa previa de la ofensiva (lanzó de tres sin convertir), y en la vuelta ya no pude seguir y pedí el cambio”, dijo ayer a la mañana el alero mendocino que ante Comunicaciones jugó 6 minutos.

Sin embargo, tras la ecografía que se le practicó, se confirmó que no tiene ninguna lesión muscular en el aductor de la pierna derecha, llevando tranquilidad a todo el staff “fantasma”.

La noticia es más que positiva, ya que Regatas Corrientes deberá seguir en ruta en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), el próximo viernes 13 de marzo en Mar del Plata ante Peñarol, y el domingo 15 ante Bahía Basket.