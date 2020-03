Realizan controles y multas en chacaritas, terrenos baldíos y a los dueños de autos abandonados

La Secretaría de Ambiente continúa realizando inspecciones, ya sean de oficio o por denuncias de los vecinos, en las chacaritas, terrenos baldíos y piletas con agua estancada.

“Y si bien nosotros actuamos de oficio, también estamos respondiendo a las denuncias que los vecinos realizan”, dijo a El Litoral el secretario de Ambiente de la Comuna, Javier Rodríguez.

“Estamos visitando las chacaritas que están fuera de las cuatro avenidas principales, para evitar que el mosquito se propague. También inspeccionamos los autos abandonados en la vía pública”.

Mientras que en referencia al estado actual de la piscina con agua estancada perteneciente a una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles San Juan y Plácido Martínez (antiguo Hostal del Pinar), comentó que “ese tema fue subsanado a las pocas horas y los inspectores comprobaron la limpieza”.

“Y en este tipo de casos, cuando el problema se encuentra dentro de una propiedad privada, siempre dialogamos con los propietarios y el inconveniente se subsana, y en caso de no sea así (son muy pocos), son multados”.

En cuanto a los pastizales dijo que “si bien la situación en estos casos es diferente ya que no tenemos poder de policía, siempre tratamos de ubicar a los dueños y tenemos respuesta positiva. Los vecinos deben entender que nosotros no podemos entrar a una propiedad privada sin autorización”.

Descacharrado

En referencia a los operativos de descacharrado, Rodríguez destacó que “todos los martes y jueves bajamos a los barrios de acuerdo al cronograma que nos marcan los infectólogos. Por ejemplo, ahora suspendimos el que íbamos a realizar mañana (por hoy) en el barrio 9 de Julio y vamos a La Rosada, donde hay casos positivos e intervendremos en el cuadrante comprendido entre las calles 9 de Julio, Santa Fe, Brasil y Gobernador Pujol. Nosotros ahora nos atenemos al protocolo de ellos, por eso los operativos continuarán y van de la mano con el programa de eliminación de basurales”, concluyó.