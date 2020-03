River Plate decidió no presentarse a jugar esta tarde

River Plate no se presentará a jugar hoy ante Atlético Tucumán, por la primera fecha de la Copa de la Superliga, y cerrará el club “por tiempo indeterminado” a raíz de la pandemia de coronavirus, informó anoche el club a través de un comunicado.

El encuentro con los tucumanos, el equipo que justamente le impidió la consagración en la reciente Superliga, estaba previsto para esta tarde en el Monumental a partir de las 17.45.

A través de un parte de prensa, el club consideró “que la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en un partido oficial”; y citó el caso de su jugador de la Reserva Thomas Gutiérrez, quien presentó un cuadro compatible con la enfermedad “aunque el diagnóstico no se confirmó y evoluciona favorablemente”.

La Copa de la Superliga comenzó anoche con los partidos Gimnasia y Esgrima La Plata-Banfield y Patronato-San Lorenzo y la medida de River, a contramano de lo que había decidido la organización del certamen (jugar todos los encuentros a puertas cerradas), abre dos escenarios posibles.

El primero es que desde la AFA y la Superliga se defina sancionar a River con, en principio, la pérdida de puntos; la segunda es que, independientemente de lo que puedan resolver los otros clubes, se analice la posibilidad de suspender el certamen (anoche se había convocado a una reunión de dirigentes).

Lo cierto es que esta determinación del “millonario”, en el marco de la pandemia de coronavirus, enrarece un poco más el clima del fútbol argentino luego de que los clubes decidieran disolver la Superliga y devolverle la organización de los torneos a la AFA.

Respaldos al Millonario

El capitán de Atlético Tucumán, Christian Luchetti, respaldó la decisión comunicada anoche por River Plate de no presentarse hoy al partido en el Monumental por la primera fecha de la Copa de la Superliga, y dijo que adhiere a la postura de “no jugar” por la pandemia de coronavirus.

“Nuestra postura es no jugar. No sólo está en juego nuestra salud, sino la de nuestras familias. Lo ideal hubiera sido suspender todo, no se tomaron medidas lógicas”, explicó el arquero.

Por su parte, Diego Maradona, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, respaldó la decisión de River Plate.

“Los banco a morir. Mirá que a mí las gallinas no me van, pero los banco a morir”, dijo Maradona en declaraciones a la TV luego del partido que su equipo empató anoche sin goles ante Banfield, justamente por el inicio de la Copa de la Superliga.

“Si los jugadores toman esta decisión de no jugar, los voy a bancar a morir”, insistió.

Antes del encuentro, y también en la TV, Maradona se había mostrado a favor de la suspensión total del campeonato. “Hay que cortar”, dijo.

Independiente-Vélez

Independiente, que alterna actuaciones aceptables con otras muy flojas, recibirá hoy a Vélez, que se quedó sin entrenador tras la intempestiva salida de Gabriel Heinze, en un partido de la primera fecha de la Zona A de la Copa de Superliga.

El encuentro se jugará este sábado a partir de las 15:30 en la cancha de Independiente y será arbitrado por Mauro Vigliano.