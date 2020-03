Alemania profundiza los controles y cierra su frontera con Francia, Austria y Suiza

El gobierno alemán anunciará nuevas medidas de seguridad, entre ellas, más restricciones al ingreso de extranjeros en su frontera con Francia, Austria y Suiza, como parte de las acciones para combatir el brote de coronavirus que ya ha causado 10 muertos y más de 5.000 infectados en ese país, según medio locales.

La medida fue acordada por la canciller alemana Angela Merkel y los ministros regionales de Baviera, Baden-Wurtemberg, el Sarre y Renania-Palatinado, que pactaron nuevos controles como prohibiciones de ingreso, informó la agencia DPA.

Las restricciones al ingreso serán aplicadas a ciertos grupos de personas desde las ocho de la mañana hora local (4 hora argentina), pero no restringirá el ingreso de los ciudadanos alemanes que podrán regresar desde los países vecinos.

Según información de DPA, el transporte de mercancías entre Alemania y sus países vecinos no se verá afectado y también se espera que puedan atravesar la frontera quienes viven en Alemania o bien en un país vecino y cruzan las fronteras para trabajar.

Las medidas no solo apuntan a contener la epidemia del nuevo coronavirus sino también a evitar el desabastecimiento de productos por compras masivas por parte de extranjeros, que ya han causado problemas en las zonas fronterizas.