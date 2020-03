Bermúdez, sorprendido por la decisión del equipo millonario

Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del departamento de fútbol de Boca Juniors, manifestó que lo sorprendió el hecho de que River Plate “no llamara” al tradicional adversario para “suspender el fútbol” de manera unánime.

La entidad de Núñez se negó a jugar en la tarde del sábado su partido de primera fecha de la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán, argumentando que protegía a sus jugadores, al no exponerlos a posibles contagios por el brote de coronavirus.

“Hay que proteger al fútbol totalmente, no sólo a River o a Boca”, dijo el ex zaguero xeneize, hoy devenido en dirigente del club.

“Me sorprendió que el capitán de River (Leonardo Ponzio) no llamara al capitán de Boca”, dijo el colombiano Bermúdez al programa 'Fútbol sin manchas', que se emite por Canal 26.

El conjunto de la Ribera no suspendió su encuentro de sábado por la noche ante Godoy Cruz de Mendoza, al que derrotó por 4-1, en el estadio Malvinas Argentinas de la capital provincial.

“Los muchachos de Boca no sabían absolutamente nada de lo que pasaba con los jugadores de River y la decisión que habían tomado”, sostuvo “Patrón” Bermúdez.