Estatales: comienza el pago del plus a los municipales y concluye a provinciales

La Municipalidad de Corrientes abonará desde hoy el plus, que aumenta a 1.500 pesos, para todo el personal, incluyendo trabajadores Neike, contratados y planta permanente).

Desde el Ejecutivo municipal recordaron que además de este adicional que también subirá en julio (2.000 pesos) y noviembre (2.500 pesos), recibirán una recomposición salarial anual del 36 por ciento, que incluye un incremento en el básico de un 20 por ciento en forma escalonada, a pagarse en los meses de marzo (7%), julio (6%) y noviembre (7%).

Se incorpora además un plus complementario de carácter mensual, que será de 1.000 pesos, elevándose a 1.500 en noviembre; y y abonarán por única vez una suma extraordinaria de carácter no remunerativo, no bonificable a los agentes escalafonados, por la suma de 3.000 pesos, a abonarse en tres cuotas de 1.000 pesos (marzo, mayo y septiembre).

Finaliza hoy el pago a los estatales provinciales. Corresponde al personal cuyo DNI finaliza en 7, 8 y 9, que ya estuvo disponible desde el sábado por cajeros.