Un turista que evadió el control en La Cruz y uno que sí lo respeta en los Esteros

“Propietarios de un alojamiento de la localidad nos informaron que se estaba hospedando un turista alemán que hacía siete días había ingresado a nuestro país”, expresó el intendente de La Cruz, Luis Calomarde, haciendo referencia a un hecho registrado el último sábado.

Si bien el personal de Salud Pública concurrió al lugar y constató que no tenía síntomas, le solicitaron que permaneciera en el lugar hasta que se cumplieran los 14 días fijados por el protocolo. “Aparentemente no tendría inconvenientes, pero luego se escapó. Dimos aviso a las autoridades correspondientes, pero no fue detectado”, aclaró el jefe comunal al ser consultado por El Litoral.

Diferente fue la situación en Pellegrini, donde un turista proveniente de Inglaterra está cumpliendo la cuarentena en una casa particular. “No tiene síntomas, es sólo por precaución”, aseveraron desde Pellegrini. En este sentido, indicaron a El Litoral que ayer conformaron un Comité de Crisis en el cual resolvieron una serie de medidas tales como la suspensión del arribo de turistas a Colonia Carlos Pellegrini.