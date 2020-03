Empresarios trabajan en un pedido de alivio fiscal para afrontar la crisis

“La preocupación es generalizada. Nos preocupa la salud de las personas”, dijo a El Litoral el presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Enrique Collantes. En medio de la pandemia por coronavirus, el escenario es complejo para el comercio. Por un lado, algunos empresarios tomaron medidas de seguridad que implicará menos trabajadores en la atención al público. Por otro lado, una baja de las ventas que afecta la rentabilidad.

Desde Apicc informaron que están evaluando y diseñando un pedido de alivio impositivo que se remitirá a las autoridades nacionales y provinciales. “No pedimos no pagar, sino una prórroga porque estamos en una situación difícil para el comercio”, indicó el titular de la cámara a El Litoral. Se analiza una solicitud de prórroga de vencimientos tanto en el ámbito provincial como nacional. Hoy anunciarán en qué consistirá dicho instrumento. La pandemia habría afectado las ventas, según expresaron comerciantes locales, dado que hay menos clientes en los centros de compras. A lo que se suman, las medidas de prevención que adoptaron las empresas privadas para reducir la circulación, evitar la aglomeración de personas y prevenir el contagio de coronavirus, tal como lo marcan los distintos protocolos de organismos internacionales, nacionales y locales.

Según informaron a este diario, algunas empresas cumplen con las medidas de seguridad sanitaria indicadas por las autoridades gubernamentales. Entre ellas, el cumplimiento de expedir licencias especiales a mayores de 60 años y toda persona en situación de riesgo, es decir, que padece enfermedades respiratorias crónicas y/o con patologías de base que pueden implicar un peligro para la salud, en caso de tomar contacto con el virus, como diabetes e hipertensión, por ejemplo.

Collantes explicó que todos los rubros están afectados por una merma generalizada de las ventas y por la preocupación por la salud de la población. No obstante, se estima que hay algunos más afectados que otros como recreación y esparcimiento, hotelería y restaurantes.

“Tuvimos cuatro años difíciles y ahora tenemos esta pandemia”, dijo el titular de la Cámara. Los empresarios coinciden en que el país registra una economía recesiva y las medidas de aislamiento contribuirán a reducir parte del consumo. Aunque, acompañan tales restricciones ya que el beneficio es el resguardo de la salud de la población.

Días atrás el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Gustavo Ingaramo expresó a El Litoral que se implementaban protocolos de prevención de coronavirus, y se realizaban interconsultas con otras cámaras empresariales y autoridades gubernamentales. También expuso que la declaración de pandemia generó una merma en los anuncios de inversiones privadas.

El impacto económico de un riesgo de circulación viral en el país, no pasó desapercibido por autoridades locales y nacionales. El Gobierno provincial, salió a regular la posible suba de precios en productos esenciales, especialmente en supermercados (ver página 7).

En tanto, el equipo económico del presidente Alberto Fernández, anunció un paquete de medidas. Estas incluyen la eximición del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por la emergencia; la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (Repro) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria.

Además, se reforzará el seguro de desempleo; se otorgará un pago extra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) por 3.100 pesos. Y se postergará el pago de las deudas de abril y mayo con Anses de AUH y jubilados.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán por única vez un bono de 3.000 pesos. Aquellos que estén por debajo de 18.892 pesos cobrarán la diferencia de su haber y ese monto, según se anunció. El Gobierno invertirá más de 700.000 millones de pesos.

