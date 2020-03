Cayó Sarmiento y hoy juega Güemes

Sarmiento de Resistencia perdió anoche en su visita a Las Parejas ante Sportivo por 3 a 1, mientras que For Ever le ganó en el final a Sportivo Belgrano de San Francisco por 2 a 0, en dos de los encuentros jugados anoche por al vigésima primera fecha de la zona A del torneo Federal A.

El Decano, que ganaba con gol de Cañete, no pudo sostener la ventaja en el segundo tiempo y terminó cayendo por las conquistas de Salvatierra (2) y Pollachi.

En la capital chaqueña, For Ever recién pudo hacer valer el hombre de más que tuvo durante más de media hora, venciendo la resistencia de Sportivo Belgrano con dos anotaciones de Matías Romero en la parte final del juego. El Negró saltó transitoriamente a la punta del grupo.

Crucero del Norte no pudo con Unión de Sunchales, con el que igualó 0 a 0.

La fecha se cerrará esta noche, cuando Güemes reciba desde las 22 la visita de Juventud Unida de Gualeguaychú. Si el Gaucho gana, quedará como único puntero del certamen.