“La decisión llegará en el momento oportuno”, adelantó Samaranch

El español Juan Antonio Samaranch Jr, vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional (COI), destacó la necesidad de evitar “decisiones definitivas” respecto de los Juegos de Tokio 2020 a partir de la pandemia del coronavirus.

“Es claro que somos conscientes de lo que está pasando en el mundo, no estamos locos ni vivimos en la Luna, pero en este momento queremos evitar tomar decisiones definitivas”, afirmó Samaranch Jr. El miembro español del Comité Olímpico Internacional (COI) agregó que la idea de la entidad es decidir “en el momento oportuno con toda la información disponible”.

En diálogo con el diario español Abc, Samaranch subrayó que “no es el momento de hablar de postergación o anulación de los Juegos” Olímpicos, previstos del 24 de julio al 9 de agosto. Samaranch Jr. puntualizó que es preciso seguir trabajando para que todo esté listo y “adaptar las fechas de los torneos de clasificación a la nueva situación” para informar a los atletas. “En tanto, todos debemos tener paciencia”, enfatizó. Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf), Sebastian Coe, consideró que “no hay necesidad de tomar decisiones apresuradas” sobre los Juegos de Tokio 2020, previstos del 24 de julio al 9 de agosto, en medio de la pandemia del coronavirus.

“Todavía quedan cuatro meses. Todo es posible y si hay que ajustar las fechas, lo haremos. Todo cambia continuamente, la situación está en constante evolución pero claro que es una decisión que no puede ser tomada en el momento”, analizó Coe.

El ex atleta británico, bicampeón olímpico de los 1.500 metros, agregó que las autoridades intentan regular la situación provocada por la pandemia del coronavirus “en base a informaciones, que igualmente no es mucha”.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el gobierno de Japón revalidaron su plan de realizar los Juegos en las fechas previstas originalmente. “Nadie dijo que iremos a los Juegos como sea. No tomemos una decisión precipitada cuando aún tenemos cuatro meses”, insistió Coe.