En la Unne acondicionan el sistema de aulas virtuales

Tras conocerse la medida del aislamiento social propuesta por el Gobierno nacional, para evitar la propagación del coronavirus, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) instó a todas sus facultades a suspender las actividades presenciales, y comenzar a utilizar los medios digitales. Muchos de los docentes usan habitualmente las aulas virtuales y el sistema online que ofrece la casa de estudios, pero el problema es que otros no tienen esta costumbre y deben ser capacitados. Además, el sistema actualmente no está apto para trabajar con numerosos usuarios, entre profesores y estudiantes.

Es por esto que en varias facultades se estuvo trabajando esta semana en el acondicionamiento de las plataformas virtuales con las que cuentan, además de dictar cursos para formar a los docentes en este aspecto. Si bien en algunas unidades académicas ya se está subiendo material a la web y se está haciendo uso de las aulas virtuales, muchos alumnos y alumnas acusaron dificultades para conectarse desde sus hogares.

“Para este cuatrimestre contabilizamos 185 clases, de las cuales 100 ya utilizaban aulas virtuales cuando era necesario, así que ahora estamos capacitando a los docentes de las otras 85 cátedras”, comentó a El Litoral el decano de la Facultad de Humanidades, Aldo Lineras. El directivo confirmó que el sistema “tiene altibajos y a veces no es estable”, pero aclaró que se está trabajando en su acondicionamiento, ya que se trata de una herramienta que nunca fue utilizada en condiciones extremas como la que obliga este contexto epidemiológico.

En donde también ya contaban con varias aulas virtuales es en la Facultad de Ciencias Exactas. Su decana, Viviana Godoy, indicó a este medio que durante esta semana también se estuvo capacitando al personal docente, de quienes resaltó su “buena predisposición”.

“El área académica mantuvo reuniones presenciales y virtuales con los docentes, para reforzar conceptos en aquellos que ya usaban las aulas virtuales, y darles herramientas a aquellos que no”, señaló Godoy; y agregó que la idea es “buscar mantener el contacto con el alumno” más allá del aislamiento, valiéndose de “grupos de WhatsApp o correos electrónicos” por los que se mandan “actividades, ejercicios, teoría y hasta clases grabadas en video”.

Asimismo, en la Facultad de Derecho hay alrededor de 400 profesores y profesoras que se están capacitando desde el lunes. “Algunas cátedras ya cuentan con el material digital cargado en una plataforma que adquirimos para brindar clases virtuales, tuvimos que salir a buscar alternativas”, manifestó a este matutino el decano Mario Villegas.

“Nuestra intención es comenzar teniendo todo listo para la semana que viene”, agregó.

