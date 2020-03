Comercios cerraron en medio de una abrupta caída del consumo

Los comerciantes de artículos que no son de primera necesidad tuvieron un inicio de mes que parecía alentador por el impulso de las ventas colegiales. Sin embargo, la fuerte caída del consumo no tardó en llegar: el primer impacto negativo se sintió, sobre todo, luego de la solicitud nacional de aislamiento preventivo, hasta que finalmente muchas tiendas se vieron obligadas a cerrar y sólo algunas lograron pasarse al canal online.

En este sentido, un día antes de que se declarase la cuarentena total y obligatoria -que exige el cierre de los negocios con artículos que no son esenciales- el gerente de una casa de indumentaria, Marcelo Alcaraz, expresó a El Litoral: “Tuvimos una fuerte caída en las ventas. Vendemos sólo el 10% de un día habitual, y es muy difícil para nuestro rubro hacer entregas individuales o delivery. Tenemos una atención mínima”.

Por otra parte, Miriam desde una casa de ropa infantil señaló a El Litoral: “Las ventas bajaron más de lo esperado, pero la prevención es lo más importante. Nosotros activamos nuestras redes sociales, y de ahora en más hacemos envíos a domicilios”.

Algo similar, expresaron desde una óptica cuyos dueños decidieron cerrar incluso antes de declararse la cuarentena. “Cerramos hasta nuevo aviso, pero nuestros clientes pueden comprar en nuestra página web”, afirmó a El Litoral el encargado.

Son varios los negocios que declararon el cierre temporario de los negocios, pusieron a disposición sus páginas webs y anunciaron la activación de medidas de seguridad. “En cuanto a la entrega de las compras realizadas en nuestra tienda online, hemos extremado, junto a nuestros colaboradores, los procesos de higiene y cuidado para que sean seguros y poder entregar en domicilio en tiempo y forma”, afirma el comunicado de reconocida firma de indumentaria femenina. (MS)