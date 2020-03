Opciones para pasar una cuarentena saludable

No son vacaciones, la plaza no es una opción y, menos, los encuentros o visitas amigos: son momentos para quedarnos en casa para protegernos entre todos del coronavirus, y las familias con chicos enfrentan, además, el desafío de cómo entretener a los más pequeños sin perder la paciencia. Sin las opciones de ir a la calesita, jugar a la pelota, salir a un cumpleaños, al cine o a algún bar con juegos infantiles, algunas ideas para activar la creatividad bajo techo en tiempos de COVID-19.

Lo hacemos por nosotros y por los otros

"Es importante explicarles a los chicos cómo es la situación que estamos viviendo a nivel mundial la infección por un virus en particular que hasta ahora no era conocido. Decirles que hay muchas personas que se contagiaron y todas las personas que vienen de esos lugares tienen que aislarse al llegar a la Argentina, para cuidarse a sí mismos y a los demás", explica Clarín Angela Nakab, especialista en pediatría y adolescencia y miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Mientras pone de relieve la importancia de explicar que el respeto por el otro es clave en el aislamiento, Nakab detalla que el aislamiento implica que durante el periodo de incubación -14 días- las personas no deben tener contacto social para evitar contagios, pero los chicos no tienen que cumplir un régimen especial más que permanecer en su casa con sus padres. Por eso, la médica insiste en priorizar que esta medida se basa en el respeto por el otro y, a raíz de eso, buscar las mejores estrategias para entretenerse dentro de casa.

"Hay que transmitirles que estas medidas son para cuidarnos, no son una tragedia. Trataría de desdramatizar con los chicos. A veces estas cosas suceden y está bueno que nos cuidemos. Puede ser una buena oportunidad para enseñar lo que es limpieza de manos, cuidado de la higiene personal y se informen más a ellos y a los chicos respecto a esta cuestión", dice Andrea Abadi, directora infanto juvenil de Ineco.

Explicarles el encierro

¿Cómo les explicamos que no podemos salir a la calle? Abadi recomienda que, en estos casos, se les diga a los niños que hay un virus que podría llegar a ser contagioso pero que no a todos puede enfermarnos. El mensaje podría ser: "Para protegernos entre todos, se decidió que nos quedemos en casa, así este virus no sigue encontrando personas a los que infectar, también porque hay gente que tal vez sin quererlo o sin saberlo puede tenerlo y nos lo puede transmitir". Lo fundamental, dice la experta, es dejarles en claro que lo que puede suceder es una gripe, con resfrío y fiebre.

Y agrega: "Debemos explicarles que este virus va saltando de una persona a la otra y en muchos países están con muchas complicaciones para frenarlo, por eso los médicos pensaron que lo mejor es quedarse en casa. Cuando alguien infectado se queda en su casa, de esta forma se logra no transmitir el virus a otras personas y de esa manera estamos encerrándolo y debilitando".

Coronavirus en niños y niñas

La jefa del Servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital de Pediatría Samic "Prof. Dr. Juan P. Garrahan", Dra. Rosa Bologna, nos brinda información acerca del covid-19, su impacto en niños y niñas y las recomendaciones para prevenirlo.

¿Qué es el coronavirus?

El coronavirus es un virus que puede producir infecciones respiratorias. El nuevo covid-19 que está circulando este año fue detectado en diciembre en Wuhan, en China, y a partir de ahí se diseminó a diferentes países.Puede producir infecciones tanto en adultos como en niños, y se sabe que el reservorio pueden ser diferentes animales, en este caso probablemente sean los murciélagos, y a partir de ahí han llegado al hombre.

¿El nuevo coronavirus

puede afectar a los niños?

El nuevo coronavirus puede afectar a los niños, pero lo que se ha visto es que los afecta en menor proporción, y puede haber casos asintomáticos o cuadro de enfermedad leve como por ejemplo una infección respiratoria alta. Se piensa que los niños, como pueden tener una afección asintomática o con síntomas leves, podrían participar en la transmisión y llevarlo a las personas grandes que se encuentran en su hogar. Esto ocurre así en el caso de la gripe.

¿Cómo podemos prevenirlo?

El virus se encuentra en las secreciones respiratorias. ¿En qué lugar? En las gotitas que eliminamos al toser o al estornudar, y a partir de ahí pueden entrar a la nariz, a los ojos o a la boca. Por eso para prevenir la transmisión hay que toser y estornudar en el pliegue del codo. También con la higiene de manos con agua y jabón o con el alcohol en gel. Pero no está totalmente demostrado para este nuevo coronavirus.