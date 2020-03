Mayer: “Ojalá la gente se quede en casa, es lo mejor para todos”

El tenista correntino Leonardo Mayer es uno de los tantos deportistas en el mundo que se encuentran aislados en sus domicilios, tratando de sobrellevar de la mejor manera las medidas tomadas por las autoridades de turno por la pandemia del covid-19 (coronavirus), que no reconoce fronteras.

“Estoy en casa, tratando de cumplir lo que hay que hacer. Estamos en Buenos Aires, encerrados hace una semana”, expresó el correntino en diálogo telefónico con radio La Red Corrientes (107.1 Mhz).

Al tener información por familiares en España, y de colegas en distintos puntos del planeta, especialmente en Europa, donde llegó primero la pandemia, Mayer explicó que junto con su mujer, Milagros, y su hijo, Valentino, decidió comenzar unos días antes el aislamiento decretado el jueves a la noche por el presidente, Alberto Fernández.

“Hace una semana que no salimos, nos cuidamos a full. Tratamos que no pase nada, que no siga esto, y acostumbrándonos a no salir, que es difícil, por la costumbre de los entrenamientos afuera, de estar muchas horas en cancha, y ahora acá buscando que pasen los días”, relató.

En tanto que los padres de “Leo” siguen en Corrientes. “Están en su casa, nadie se mueve. Tienen que tratar de cuidarse mucho, no salen. Yo iba a ir a (visitarlos) hace dos semanas porque tenía unos días de descanso y no me fui por este tema”, remarcó.

En cuanto a la preparación física en estos días de aislamiento, el tenista contó: “Estoy trabajando en casa. Tengo mi rutina para mantenerme un poco, pero si esto va para largo se complica porque se cae mucho el cuerpo”.

El Yacaré integró el equipo argentino que no pudo acceder a la fase final de la Copa Davis al caer en su visita a Colombia. “Cuando me volví (a Buenos Aires) y los chicos se fueron a Indian Wells, cuando llegaron se suspendió el torneo. Fue muy loco, porque pasamos de estar en competencia a full a no hacer nada”, contó.

Algunos jugadores del circuito, entre los que se cuenta a Diego Schwartzman, el argentino mejor posicionado del circuito ATP, se habían quejado porque señalaron que se enteraron por internet de la suspensión de los torneos, que no se reanudarán, en principio, hasta el 7 de junio.

“No es que nos enteramos solo por internet, a nosotros ya nos van avisando, pasa que hay veces que los torneos se atajan mucho y tratan de sacar algo nuevo, sacan fechas apresuradas, y se empieza a comentar”, señaló Leo.

Mayer agregó que “la ATP nos mandó un email unos días antes. Es difícil para ellos porque se les complica muchísimo, los torneos también son negocios y si no funcionan no lo hacen más, entonces se complica todo”.

“Acá no hay especulación, hasta que no se termine esto (por la pandemia), no se curen (todos)... porque si en Europa termina y acá sigue yo no puedo ir a jugar porque puedo llevar de nuevo el virus”, consideró.

A diferencia quizás de otros profesionales del deporte, el tenista que no juega no percibe ningún dinero. “Se nos está complicando mucho porque nosotros ahora no trabajamos y no cobramos. No tenemos un sueldo; no está fácil las cosas en este rubro”, indicó.

Mayer se manifestó extrañado “por lo rápido que se mueve el virus; es difícil cuidarse, creo que se va a contagiar mucha gente, porque es incontrolable”, consideró, por eso deseó: “ojalá que la gente se quede en casa, porque eso es lo mejor para todos los argentinos”.