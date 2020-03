Harvey Weinstein dio positivo de coronavirus

Harvey Weinstein, sentenciado a 23 años de cárcel por abuso y violación, ha dado positivo por el virus Covid-19, confirmaron este domingo medios locales.

Weinstein, quien cumplió 68 años el jueves pasado, está siendo aislado en la Instalación Correccional de Wende, una prisión de máxima seguridad en las afueras de Buffalo, al norte de Nueva York, dijeron funcionarios locales al mencionado medio. Es uno de los dos reclusos del centro penitenciario que dieron positivo, según el Niagara Gazette, un periódico local en Albany, que dio a conocer la noticia. En tanto, Variety indicó que el Departamento de Cárceles y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York no hará comentarios sobre Weinstein debido a la política de privacidad de sus reclusos, pero confirmó a la publicación que de 43.000 presos en todo el estado, hay 2 casos confirmados de coronavirus, Covid-19. Ambos casos están en Wende, la prisión donde se encuentra Weinstein.

Funcionarios familiarizados con su situación señalaron a medios como Deadline, Variety y Daily Mail que se cree que Weinstein ya estaba infectado cuando ingresó al sistema penitenciario estatal el miércoles pasado desde Rikers Island, una cárcel de la ciudad de Nueva York, donde estuvo preso tras la sentencia el pasado 11 de marzo.

Un jurado condenó a Weinstein el mes pasado por violación y abuso sexual contra su ex asistente Miriam Haley y la actriz Jessica Mann. El ex productor de Hollywood fue sentenciado a 23 años en un juicio que atrajo la atención mundial en medio del movimiento #MeToo nacido en 2017 por las primeras denuncias contra el magnate del cine.

Ha trascendido a la prensa que en Rikers también varios reclusos así como personal han arrojado positivo al virus y que habría al menos 38 contagiados. El sábado, la presidenta de la junta de directores de las prisiones de la ciudad, Jacqueline Sherman, envió una carta a funcionarios del estado y la ciudad pidiendo que reclusos de bajo perfil y alto nivel de contagio fueran dejados en libertad.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó ayer precisamente que 23 reclusos de bajo perfil fueron puestos en libertad y que se evalúa la situación de otros 200, para prevenir más contagios que siguen creciendo en la ciudad, donde ya sobrepasan los 9.000 casos.