Mathías Calfani: “La Fiba demostró que no somos mentirosos”

Mathías Calfani, el ala pivote uruguayo que reclamó salarios y premios impagos de parte de San Lorenzo, expresó su satisfacción por el fallo emitido por la Federación Internacional de Básquetbol (Fiba), y aseguró que quedó demostrado “que no somos mentirosos”.

“Por suerte, Fiba demostró que no somos mentirosos”, argumentó el interno que vistió la camiseta del Ciclón de la Liga Nacional (LNB) y certámenes internacionales entre las temporadas 2016-2019.

Calfani, de 28 años, y su agente, Claudio “Pata” Pereira, interpusieron un reclamo ante Fiba por dinero que les adeudaba San Lorenzo, al cabo de tres años. Y el organismo que rige los destinos del básquetbol mundial falló a favor del jugador.

“El juicio empezó hace un año, cuando yo estaba transitando la que sería mi última temporada en el club”, contó el uruguayo nacido en Artigas, que hoy actúa en el básquetbol japonés de segunda división.

“Me debían parte de los premios del primer año (2016-2017), todos los del segundo (2017-2018), y cuando terminó el período 2018-2019 se sumaron los del tercer año y un par de meses de esa misma temporada”, describió Calfani en el portal uruguayo Basquet Caliente.

Por el fallo emitido el jueves pasado, Fiba ya le comunicó a San Lorenzo que no puede incorporar jugadores extranjeros por el momento, no sólo para la LNB sino tampoco para la Champions League América. Ambas competencias están interrumpidas por el avance mundial de la pandemia del coronavirus.

“El tiempo nos dio la razón y Fiba falló a favor, poniendo en evidencia que no éramos mentirosos”, sostuvo el jugador, que remarcó sentir un aire “agridulce”, tras su paso por la entidad de Boedo.

“Siempre tuve la intención de continuar en el club pero era difícil hacerlo y seguir confiando, cuando dos años atrás no fue así”, manifestó el ala pivote, habitual integrante del seleccionado “celeste”, que jugará uno de los torneos clasificatorios rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Otros jugadores extranjeros que durante la última temporada plantearon reclamos en Fiba por incumplimientos contractuales de la entidad azulgrana son los estadounidenses Donald Sims y Eric Dawson, el canadiense Joel Anthony y el puertorriqueño Ramón Clemente, entre otros.