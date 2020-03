“No me temblará el pulso para prorrogar la cuarentena”

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que su prioridad es la “salud” de los argentinos y que el Gobierno va a “gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila”, y afirmó que le preocupan los “tontos e insensibles” que no entienden la situación del país por la pandemia de coronavirus.

Además, Fernández adelantó que hoy se reunirá a las 11 con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los intendentes del primer y segundo cordón del conurbano “de todos los sectores políticos” para “ver qué logística” hay que “desplegar” en el principal distrito del país.

El mandatario afirmó también que prorrogar el aislamiento social y preventivo, que fue dispuesto hasta el 31 de marzo, es una “posibilidad”, y añadió que no le “temblará el pulso si es para tranquilidad, salud y cuidado de los argentinos”.

“Estoy tan enojado como cualquiera de ustedes con los que no cumplen, porque no son conscientes del riesgo al que se exponen y al que exponen a otros”, dijo sobre los ciudadanos que no respetan las normas del aislamiento social preventivo.

“Me importa la salud de los argentinos, esa es mi prioridad”, dijo el mandatario durante entrevistas que concedió desde la Quinta de Olivos.

Por otro lado, afirmó que “va a haber cada día más casos” de coronavirus en el país pero advirtió que “lo importante es que esos casos se puedan atender” y que no colapse el sistema de salud, por lo que instó a la sociedad a cumplir con el aislamiento.

El Presidente asumió que a raíz del aislamiento total en todo el país va a existir “un parate” de la economía y que deberá ser afrontado “entre todos”, pero dejó claro que “la urgencia no es la economía” sino “la vida de la gente”.

Por otro lado, aseguró que por el momento “no” se evalúa el estado de sitio porque, dijo, a la crisis derivada por el coronavirus “no la arregla” esa medida, sino la “conciencia social”.

“No quisiera llegar a eso, sólo hablaría mal de la sociedad argentina. Los instrumentos están, las fuerzas están, al que sale sin justificación lo detienen y lo ponen a disposición de un juez, tenemos el sistema legal funcionando como corresponde”, enfatizó.

“Lo que más preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos. Me preocupa el idiota que circula con fiebre, que lastima la salud de todos. Me preocupa su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado, pero son los menos, la mayoría está en sus casas”, dijo.

También remarcó que desde el Gobierno se "hizo todo lo que podía hacer" para evitar que el coronavirus “se propague a gran velocidad”, y destacó “la respuesta de los profesionales de la salud”, que “es maravillosa”.Por último, anunció que están “comprando respiradores” para proveer a los distritos que lo requieran mientras se intenta aplanar la curva de contagios, con el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto desde el 20 al 31 de marzo por DNU.

(E.N)