Covid-19: aumentan los casos en el país y en Corrientes apuntalan la barrera preventiva

La pandemia del Covid-19, con 301 casos notificados (4 fatales), entró a una nueva fase dado que por primera vez se detectó transmisión comunitaria. Es decir, un contagio no relacionado a desplazamientos a otros países o contacto con viajeros.

De todos modos, en Corrientes descartan la circulación viral, y hasta anoche el Ministerio de Salud Pública confirmó sólo tres infectados. Además, dos pacientes se encuentran internados (en el Llano y en el Pediátrico) ambos clínicamente estables; y aún quedan pendientes los resultados de 59 muestras que se encuentran en estudio en el Instituto Malbrán.

“Nosotros no tenemos transmisión comunitaria, los casos detectados no son autóctonos”, manifestó a El Litoral uno de los coordinadores del Comité de Crisis y del plan de Contingencia del Coronavirus, Jorge Ojeda. Mientras tanto, refuerzan las diferentes medidas preventivas de control de aislamiento obligatorio, como así también las recomendaciones de extremar higiene para evitar el avance de la enfermedad.

De hecho, desde el Ministerio de Salud de la Nación aseguran que “se está iniciando la transmisión comunitaria en el Amba (Area Metropolitana de Buenos Aires), una ciudad de Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba”.

En ese sentido, en la vecina provincia 32 muestras dieron positivas a Covid-19 (un caso fatal). De confirmarse la circulación viral en Chaco, se deberá evitar que dicha situación impacte en la ciudad.

“Corrientes tiene un contacto muy estrecho con Resistencia, donde la curva de infectados aumenta día a día, y esta situación podría impactar en nuestra provincia. Por eso pedimos mucha responsabilidad. Si nos quedamos en estos días en casa, millones de virus no van a llegar a nosotros. El aislamiento es fundamental para evitar el contagio”, manifestó a El Litoral la especialista en infectología del Instituto de Medicina Regional, Silvia Balbachán.

Mientras tanto, desde Salud Pública recuerdan a la población que ante síntomas sospechosos (fiebre, tos seca, dolor de garganta y dificultades para respirar), se puede consultar al call center que está trabajando activamente para evitar los desplazamientos hasta los hospitales. Quienes presenten las mencionadas sintomatologías, deberán comunicarse a los teléfonos fijo: 379-4974811 y celular: 379-4895124.

Centros de salud

La infraestructura sanitaria continúa adaptándose para poder dar respuesta a los casos probables de Covid-19. En este sentido, mañana se habilitará el camión sanitario del Hospital Vidal.

Sobre este punto, el director del Hospital Vidal, Horacio Sotelo, adelantó a El Litoral: “Todo lo operativo está listo para que el miércoles empiece a funcionar el camión sanitario. Ya conversamos con el servicio de Neumonología que serán los encargados de dar atención a los pacientes que tengan alguna problemática respiratoria compatible, y la idea es utilizarlo como primera línea de filtro para mantener el aislamiento”. Además, señaló que con el aporte del call center, se está trabajando de manera efectiva para mantener, en lo máximo posible, el aislamiento de personas que tienen sintomatologías propias de la infección del Covid-19.

En lo que respecta a la logística del camión sanitario, el doctor Sotelo precisó que “está conformado por cinco consultorios, completamente adaptado para pacientes con afecciones respiratorias, y materiales para la protección del agente sanitario o los profesionales que estén atendiendo. Además, se montará un gazebo para que se espere afuera del hospital y, eventualmente, se buscará cobertura para el traslado en caso de que algún paciente amerite entrar”.

Mismo camión sanitario funcionará en el Hospital Pediátrico, y en el Llano se equipó un área específicamente para la atención de Covid-19. También, cabe recordar que el laboratorio central de la provincia cuenta con un equipo de alta complejidad (termociclador en tiempo real) que permite hacer estudios para detectar Covid-19 y cuyo funcionamiento dependerá de la entrega de reactivos, que todavía se aguarda de Nación. (MS)