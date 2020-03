Las clases virtuales se dictan con actividades básicas y por ahora sin evaluaciones

El coronavirus no solo tomó por sorpresa a la esfera sanitaria. Organismos públicos e instituciones privadas, todos debieron ajustar su rutina para respetar el protocolo de seguridad, con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad viral.

El sistema educativo no está ajeno a esta situación, y desde que se anunció la suspensión de las clases y el cierre de las escuelas; tanto el Gobierno nacional como las provincias se pusieron manos a la obra para implementar un plan de contingencia basado en la enseñanza virtual. Para algunos establecimientos, la utilización de herramientas digitales e inclusive aulas virtuales, no suponía una novedad, salvo por el hecho de tener que utilizarlas con exclusividad. Para otros, sin embargo, representaba todo un desafío.

El inicio fue con lo más básico y cotidiano: el correo electrónico y las redes sociales se transformaron en los principales aliados de los docentes del ámbito público, para mantenerse en contacto con sus estudiantes. El objetivo del Ministerio de Educación es que los alumnos y alumnas no pierdan el ritmo.

Por medio de estas herramientas, durante esta primera semana los niños y niñas del nivel Primario recibieron las tareas de parte de sus docentes. Sea por correo electrónico o Facebook, los tutores debieron colaborar para descargar las actividades, las cuales estuvieron orientadas a ejercicios simples, por ejemplo, división y multiplicación en Matemáticas.

Mismo escenario se planteó para la Secundaria, con la salvedad de que algunos profesores y profesoras cuentan particularmente con aulas virtuales, donde suben todas las actividades y teoría que necesitan dar a conocer a los estudiantes. “En esta primera semana nos estuvimos acomodando con la nueva modalidad de trabajo, pero vamos muy bien”, comentó a El Litoral la directora de Nivel Secundario de la Provincia, Práxedes López.

La funcionaria explicó que las actividades asignadas corresponden a aquellos temas que fueron dictados en las clases presenciales, de modo de que sea más sencillo comunicar una tarea de manera virtual. Con respecto a la evaluación de estos trabajos, consignó que aún no hay una directiva de parte del Ministerio de Educación nacional sobre ello.

En el caso del nivel Inicial, todas las tareas en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) fueron suspendidas, tanto a nivel provincial como municipal.

En algunos colegios privados, sin embargo, los tutores reciben diariamente actividades lúdicas no obligatorias, a través de plataformas online, para que las realicen sus niños o niñas.

(GMC)