Remises: con servicio reducido sostienen que la situación es crítica

Desde la Asociación de Remiseros de Corrientes y la la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) informaron a El Litoral que la situación es muy difícil y que todavía no se comunicó la manera en que se va a instrumentar el subsidio de 7.500 pesos, considerado sólo un paliativo para la difícil situación que atraviesa el sector.

Además informaron que la gratuidad del servicio público pasajeros determinado en los últimos días para el personal de Salud y Seguridad complicó aún más la demanda.

Ante la situación epidemiológica, El Litoral consultó a los referentes del sector e indicaron que en la ciudad circulan unos 50 coches, mientras que los taxis ahora también disminuyeron sus unidades y sólo están trabajando unos 15 autos.

“Son los más jóvenes los que salen a la calle, porque en su mayoría somos gente grande y el panorama se ve complicado para los de nuestra edad”, indicó Nicomedes Espinosa, de la UTC a El Litoral.

En tanto, Juan Castillo, referente del sector de los remiseros dijo que “la situación no se aguanta. Ahora son entre 50 y 60 coches los que salen a la calle, pero la situación es crítica. Además no tenemos novedades del subsidio”.

A esto se sumaría que con la gratuidad del pasaje de colectivo para el personal de la fuerza y salud, nos sacaron los clientes que teníamos y el tema está peor, ya que por las restricciones la gente compra y hace los trámites en sus barrios”, sostuvo Castillo.

Vale recordar que la flota de remises está compuesta por poco más de 3.200, mientras que por lo general circulan unos 230 taxis y hoy por la pandemia ambos sectores no llegan a 80 coches en las calles. (MNR)