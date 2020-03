Mauro Siri: “Sueño con un festival gratuito donde todos podamos volver a abrazarnos”

“Prejuicio” es el nombre del single de Viento Norte, que desde esta noche (a las cero) estará girando en todas las plataformas digitales y que a las 12.30 de mañana tendrá su avant premiere por el canal de YouTube del grupo chaqueño. “La presentación estaba prevista para abril, pero hace dos días nos avisaron que se adelantaba a esta semana”, dijo Mauro Siri, líder y productor de la banda de cumbia que logró posicionarse entre las favoritas de la región. “Sueño con que cuando todo esto pase, podamos hacer un festival gratuito al aire libre donde correntinos y chaqueños volvamos a abrazarnos”, marcó.

“Spotify es la plataforma que define cuando se van a realizar los lanzamientos, y el nuestro previsto para dentro de algas semanas, y nosotros pedimos si se la podía adelantar”, explicó Siri durante una conversación telefónica con El Litoral y contó también que hace dos días llegó un e-mail confirmando el adelantamiento para este viernes, “por suerte teníamos todo armado, pero no pudimos hacer mucha difusión”, se lamentó.

Vale señalar que la cuarentena obligatoria declarada por la pandemia de coronavirus incremento notablemente el tráfico en internet y convirtió a las distintas plataformas en escenarios multitudinarios. “Este es el segundo corte que lanzamos como adelanto de un disco que vamos a estar presentando este año y se va a llamar Sintonía Tropical”, comento el artista y confirmó también que la canción va a comenzar a girar a las cero de este viernes (hoy) en todas las plataformas musicales en tanto que mañana a las 12.30 será la avant premiere en YouTube.

“Durante la avant premiere la gente va a poder comentar, preguntar y ver el video que es muy divertido porque lo grabamos en un importante hotel de Resistencia antes del último cumbiódromo”, recordó.

Prejuicio es un material que, según Siri, evidencia el giro de la banda hacia una nueva sonoridad sin dejar de lado su esencia tropical, la riqueza instrumental y las melodías pegadizas. “Estamos muy contentos con el resultado porque es diferente a todo lo que hacen otras bandas. Es cierto también que es una apuesta arriesgada, pero teníamos muchas ganas de hacerlo”, marcó y comentó también que tanto en Prejuicio como en el resto de las canciones del futuro disco, el grupo utilizó instrumentos que jamás habían usado como por ejemplo un piano de cola del año 1928, un teclado Fender Rhodes, guitarras de alta calidad y se trabajó mucho también en la percusión. “Con todo esto a mano, nos animamos a salir de la cumbia tradicional y mezclamos rock, pop y otros géneros”, aseguró el chaqueño.

Crisis

Al igual que la mayoría de los artistas, la pandemia obligó a Viento Norte a suspender todas las presentaciones previstas y ello generó un fuerte impacto económico. “La gente de la música está atravesando por un momento muy difícil. No sabemos qué será de nuestra vida cuando esto termine, pero por suerte hoy todo se pasó al formato digital y eso es una tranquilidad”, confió a El Litoral. En el mismo sentido agregó: “Estamos bien en lo digital pero quedamos rengos en las presentaciones que son las que no dan el sustento económico. Los que estamos inscriptos como autores o productores etc al menos percibimos un dinero por los derechos, pero los montos dependen de la rotación que tengan nuestras canciones, por eso es tan importante para nosotros que las radios, la televisión y los medios digitales prioricen la música de los autores argentinos”.

Cuarentena productiva

Por una cuestión de prevención, Viento Norte resolvió iniciar la cuarentena ya hace dos semanas. “Empezamos antes que el resto porque estamos en contacto con mucha gente que viaja y demás”, explicó, aunque reconoció que el encierro no es un problema para ellos, “no nos sienta mal la cuarentena porque los artistas trabajamos mucho en soledad, entonces este es un momento que aprovechamos mucho” dijo el cantautor que en lo que va del encierro ya compuso tres nuevas canciones. “Además estamos terminando de armar el otro disco que vamos a sacar este año y que es un acústico que hicimos con Mario Bofill y Gerardo Vargas de Los Chaques en el Guido Miranda. Fue algo muy divertido, ¿te imaginas a Mario cantando cumbia?, bueno, le hicimos cantar cumbia”, recordó.

Siri habló también de sus sueños para cuando termine el aislamiento, “sueño con que hagamos un enorme festival gratuito donde podamos encontrarnos y volver a abrazarnos correntinos y chaqueños”, confió y entendió que en este tiempo las personas están empezando a valorar cosas que antes tenían como obvias: “Hoy tiene un valor diferente la cercanía, el estar con nuestro seres queridos, los encuentros tienen un valor mucho mayor al que le dábamos antes, es un momento muy importante para reflexionar”, dijo el artista de la vecina provincia.