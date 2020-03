Alberto define con especialistas la prórroga de la cuarentena

En el Gobierno dicen que la posibilidad de que el aislamiento siga hasta el 13 de abril es concreta. Pero además de la salud se analizarán la situación social y el impacto en la economía.

“No me va a temblar el pulso para prorrogar la cuarentena”. Tras el aviso que hizo el Presidente públicamente, ya no quedan dudas de que el aislamiento social preventivo y obligatorio no se terminará el 31 de marzo.

Antes de oficializar su decisión, Alberto Fernández quiere escuchar la opinión de los médicos y del Consejo Interministerial que trazó para asesorarse ante el avance del coronavirus.

En esta ocasión Alberto F. no necesita especular con las fechas, ya que hasta el martes inclusive tiene tiempo. Sin embargo, lo podría anunciar hoy, según confió a este diario una alta fuente oficial.

“Aprendimos que tenemos que tener sobre la mesa todas las opciones e ir tomando las decisiones según lo que dicen los expertos”, explicó un funcionario de confianza extrema con el mandatario. El Presidente opta por ser cauto y escuchar primero las recomendaciones de los expertos.