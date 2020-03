El Gobierno congela por DNU los alquileres y cuotas de créditos hipotecarios

Aunque el presidente Alberto Fernández anunció por televisión que enviaría al Congreso un proyecto para congelar por 180 días los valores de alquileres y cuotas de créditos hipotecarios, a la par de una suspensión de desalojos y remates, finalmente por las dificultades y diferencias que surgieron entre las dos Cámaras en torno a la posibilidad de sesionar en plena pandemia, el mandatario decidió resolverlo a través de un DNU, que podría ser validado por el Parlamento.

Fernández adelantó ayer a la Televisión Pública que el DNU para congelar los precios de los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios estará saliendo “entre hoy y mañana”.

El decreto fijará por seis meses el congelamiento del valor de los alquileres y de las cuotas de los créditos hipotecarios. Por ese mismo período, además, suspenderá los desalojos y remates de hipotecas por falta de pago.

La decisión forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo está tomando para afrontar las dificultades que la cuarentena está generando en el plano económico. La idea es llevar alivio a los inquilinos y tenedores de créditos hipotecarios afectados por las consecuencias del aislamiento social.

“La idea es que los alquileres no crezcan, no aumenten, porque la gente está trabajando menos y que no se produzcan desalojos porque si la gente se demora, es porque le cuesta tener el dinero para pagarlo”, agregó.

Fernández además defendió la propuesta de congelar el valor por seis meses de las cuotas hipotecarias, ya que “si se aumenta por el costo de vida, se le complica pagarlo también porque los ingresos de todos se han resentido”.

En forma previa, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había informado que el congelamiento de los valores de los alquileres y préstamos “se van a disponer por un DNU” porque “tiene que estar vigente antes del 1 de abril y había muchas dificultades para hacer una sesión antes de esa fecha”.

En una nota en América 24, Massa dijo que en la cámara baja, debido a las medidas preventivas para mitigar la epidemia, hay legisladores que “forman parte de la población de riesgo y había muchas dificultades para que puedan viajar a Buenos Aires por los retenes que hay en las rutas” y “necesitamos esa ley urgente”.

También señaló que aún no se trató el proyecto para poder realizar sesiones en forma virtual y confirmó que mañana se realizará una videoconferencia con los presidentes de bloques para avanzar en la tarea parlamentaria.