Unne: la Facultad de Derecho comenzó con las clases mediante videollamadas

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) comenzaron ayer con las primeras clases mediante videollamadas, en el marco de la enseñanza virtual que se empleará para respetar la disposición nacional del aislamiento social.

Las mismas correspondieron a algunas extensiones áulicas de esta unidad académica, y lograron efectuarse gracias a la capacitación que recibieron unos 400 docentes de las carreras durante la semana pasada.

“Se trata de una plataforma que adquirimos con la facultad para facilitar la enseñanza virtual, y permite tener clases en videoconferencia con hasta 300 alumnos”, comentó a El Litoral el decano Omar Villegas.

Además, el directivo remarcó que “también estamos usando nuestro propio sistema, en el que los docentes están cargando actividades, para no saturar el sistema de la Unne”.

En este sentido, Villegas aclaró que si bien el uso de las videollamadas no es obligatorio, teniendo en cuenta que no todos los profesores y estudiantes podrían contar con herramientas para el acceso a la misma, se aprovechó la capacitación para poder abarcar a la mayoría de las cátedras. “Con algunas materias vamos a empezar el dictado virtual a pleno, en otras, vamos avanzando y de a poco irán subiendo videos u otra información a la plataforma”, agregó el decano.

(GMC)