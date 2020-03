Cómo evitar la retención de líquidos durante la cuarentena

La hinchazón de los tejidos blandos por la acumulación de líquido en los mismos es la causa de este padecimiento. El agua está distribuida en tres grandes compartimentos en el cuerpo (dentro de las células, dentro de los vasos sanguíneos y alrededor de las células); cuando hay un desequilibrio entre las fuerzas que regulan el paso de esos líquidos, aparece la retención.

Este problema es uno de los factores más importantes del aumento de peso, aunque a veces se mantiene oculto porque no se detecta tanto a simple vista como en la balanza.

Las acumulaciones de líquido se producen en las piernas, los tobillos, las manos o el abdomen.

¿Qué causa la retención?

Pueden ser enfermedades de órganos como el hígado o el riñón, pero también el embarazo, el síndrome premenstrual, la hipertensión, el sedentarismo, permanecer muchas horas de pie, la toma de anticonceptivos orales o los cambios de presión atmosférica. Es más normal padecer la retención a partir de los 40 años, aunque nuestro estilo de vida -el estrés, mala alimentación y falta de ejercicio- pueden hacerla aparecer mucho antes.

Llevar una dieta equilibrada es esencial. La doctora María Librada Salvador, miembro de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Estética, recomienda hacer una dieta depurativa para eliminar líquidos. Podemos realizar durante una o dos semanas un tipo de alimentación adecuada para eliminar toxinas, así como el exceso de grasas.

Librada Salvador recomienda evitar:

• Alcohol y gaseosas dulces

• Café en exceso (más de 3 al día)

• Grasas animales, embutidos grasos, vísceras, margarinas, mantecas y quesos muy curados

• Carnes rojas no magras

• Comidas precocinadas

• Dulces y golosinas

• Fritos en general

En cambio, es aconsejable ingerir:

• Bebidas a base de infusiones de hierbas, especialmente el té verde en jugos frescos de vegetales, no envasados

• Leche de soja, leche baja en lactosa, yogur

• Ensaladas variadas

• Verduras de todos los colores ya que cada una tiene vitaminas diferentes que le dan su distinta coloración. Además, son ricas en vitaminas y antioxidantes

• Quesos frescos, poco curados o bajos en grasa (como por ejemplo el de cabra);

• Huevos escalfados o cocidos (hasta 4 por semana), pescados a la plancha, al horno o hervidos, frutas frescas en general (1 o 2 al día);

• Cereales integrales -arroz, pan- en bajas cantidades;

• Carnes blancas (aves sin piel, cordero);

• Sopas de legumbres o vegetales cocinadas únicamente con aceite de oliva;

• Vegetales cocidos, al horno o a plancha. Beber agua, con o sin gas, en cantidad suficiente (preferiblemente baja en sales y ligeramente alcalinas).

Otros consejos

• Hacer 5 comidas en total, para no llegar con demasiada hambre a ninguna de ellas. No saltarse nunca ninguna comida;

• Beber líquidos en cantidad suficiente (agua, infusiones edulcoradas, caldo vegetal);

• Regular el hábito intestinal, tomando fibra en cantidad suficiente;

• Comer carne al mediodía y pescados por la noche;

• Incluir en las verduras brócoli y alcachofas por su alto poder depurativo;

• Separar la fruta de las comidas unas 2 horas, sobre todo las personas que padezcan gases, por los procesos de fermentación que se producen;

• No abusar de la sal (evitar sazonar las comidas);

• Hacer ejercicio moderado, caminar una hora al día, andar en bicicleta o hacer yoga. Aprovechá el aislamiento obligatorio.

En momentos en los cuales la hinchazón sea muy incómoda, nuestra propuesta es que coloques las piernas en alto y te apliques con un masaje suave un gel tonificante de piernas.

Este funcionará mucho mejor si está recién sacado de la heladera. Realizá un masaje descongestivo enérgico desde los tobillos hasta la parte alta de la pierna, incide en tobillos y rodillas.