Cajeros automáticos: se reiteran reclamos vecinales en zonas de la ciudad con escasa cobertura

Las largas filas en los cajeros automáticos los últimos días volvieron a ocasionar malestar en los usuarios del servicio y también preocupación por la aglomeración de personas en plena emergencia sanitaria por el coronavirus. A partir de esta situación, desde diferentes barrios de la ciudad se reactivaron reclamos que se habían realizado ya con anterioridad.

Son varios los sectores que no cuentan con cajeros o bien la cobertura es escasa para la cantidad de habitantes. El Doctor Montaña, Santa Catalina y 17 de Agosto, tres de los barrios más populosos de la ciudad no tienen disponible una terminal para retirar efectivo y deben trasladarse hacia lugares medianamente cercanos para poder utilizarlos.

Así, se generan contratiempos en algunos como el de la terminal de ómnibus o los que se encuentran sobre la Ruta 5 y la 12, al lado de supermercados. Aunque la situación es habitual, el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno nacional hizo emerger nuevamente la necesidad de nuevos cajeros.

A nivel nacional, se estima que existe una boca de acceso cada 2 mil personas, siendo inferior al de otros países de la región. En la ciudad funcionan 20, lo que determina uno cada 17 mil habitantes aproximadamente. Vale aclarar en este punto que la mayoría de las estaciones de cobro cuentan con varios dispositivos en su interior, pero aún así el promedio resulta inferior a la media nacional.

Además de la disponibilidad, resultan recurrentes también los pedidos de mantenimiento en las terminales. Algunos se encuentran habitualmente fuera de servicio o en ocasiones no cuentan con efectivo disponible para realizar la extracción del dinero.

En este marco, llegaron hace tiempo al país y funcionan en la ciudad los cajeros llamados “genéricos”, que no pertenecen a ninguna entidad bancaria en particular y que pueden ser operados con diferentes tarjetas.

A través de ellos, se intenta alivianar -un poco al menos- la intensa actividad que se da de manera habitual en los de la línea Link o Banelco.

Aunque por la situación sanitaria instan a utilizar la tarjeta de débito para evitar ir al cajero o hacerlo en supermercados o farmacias, lo cierto es que la situación se sostiene desde hace tiempo, sobre todo en algunos sectores donde la demanda es alta y la cobertura escasa, además de los inconvenientes técnicos recurrentes que suelen generar contratiempos a los que desean retirar efectivo.