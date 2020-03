Por cuestiones sanitarias, la Comuna insta a no utilizar los puntos verdes

El período de aislamiento social obligatorio, que en principio regirá hasta el 31 de marzo inclusive, afectó a múltiples sectores no solo de la economía local sino a también a decenas de actividades cotidianas e iniciativas ambientales.

Ante la emergencia sanitaria vigente desde la Comuna solicitaron a la población que no recurra a los puntos verdes, ubicados en las plazas Torrent y Libertad y en el parque Cambá Cuá, a depositar sus residuos de manera diferenciada y de esa manera evitar la proliferación de eventuales focos infecciosos en la ciudad.

El cese de las actividades de diferenciación y recolección de residuos en los puntos verdes también afectó a la productividad de la cooperativa Proyecto Fortaleza, entidad que ante la situación de emergencia sanitaria decidió paralizar su producción momentáneamente hasta que finalice el período de aislamiento social.

La ciudad de Corrientes se encuentra cumpliendo con las medidas de aislamiento social obligatorio impuesto por el Gobierno de la Nación, y para evitar inconvenientes sanitarios la Municipalidad decidió frenar el funcionamiento de los puntos verdes dispuestos en distintos lugares de la ciudad para que los vecinos puedan acercar sus residuos que pueden ser tratados y reutilizados. Desde la Comuna pidieron a los frentistas que no acerquen, tanto a las plazas Libertad y Torrent como al parque Cambá Cuá, ningún elemento como plásticos, vidrios, papeles, cartones y metales al lugar para evitar que se acumulen y puedan convertirse en foco infeccioso y de proliferación de vectores de enfermedades como el dengue.

Vale recordar que anteriormente los vecinos de las inmediaciones de las plazas Torrent y Libertad manifestaron su malestar ante la gran cantidad de residuos que eran depositados en los puntos verdes y se acumulaban en los espacios públicos con el riesgo que conllevaba para la salud de la población.

Cese en el reciclaje

Ante la falta de funcionamiento de los puntos verdes de la ciudad y la imposibilidad del traslado de materiales hasta el galpón ubicado en el barrio Ongay, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus, la cooperativa Proyecto Fortaleza también debió priorizar frenar momentáneamente su producción en pos de la salud de sus integrantes. “Hemos decidido proteger la salud de las personas que trabajan en la cooperativa y paralizar la actividad mientras dure la medida de aislamiento social. Además, como no funcionan los puntos verdes y tampoco podemos circular para ir a buscar los residuos, ni tampoco los carreros y recicladores pueden venir hasta la cooperativa, optamos por aguantar este tiempo y brindar recomendaciones e instrucciones a través de redes sociales”, explicó a El Litoral la referente de la cooperativa Proyecto Fortaleza, Mercedes Romero Pereyra.

En la cooperativa Fortaleza trabajan unas 42 personas y hasta antes de la medida de aislamiento social obligatorio inició una campaña móvil de recolección diferenciada de residuos en distintos barrios de la ciudad. “Iniciamos una campaña móvil de recolección diferenciada de residuos en distintos barrios, como 17 de Agosto, San Gerónimo, Mil Viviendas, Santa Catalina y Laguna Seca, donde nos estaba yendo muy bien, pero tuvimos que parar debido a la emergencia sanitaria”, explicó Romero.

