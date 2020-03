Advierten una “estrepitosa” caída en las recaudaciones de la comuna capitalina

La Municipalidad capitalina se despide de sus estimaciones anuales proyectadas, ya que debido al escenario de emergencia sanitaria no lograría recaudar los 1.341 millones de pesos anuales previstos en materia tributaria.

El intendente Eduardo Tassano confirmó ayer que “la caída en la recaudación es estrepitosa. Los números son muy desalentadores si se compara el mes de marzo y febrero con enero”.

Según el Presupuesto 2020 de la Municipalidad, se preveía una recaudación de 1.341 millones de pesos anuales sólo por tributos, que aumentaron a nivel inflacionario y además se crearon otros.

La Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) ya había criticado el proyecto de Tarifaria 2020, en pleno debate.

Se quejó por la incorporación de nuevos tributos y pidió la suspensión de su aplicación hasta tanto no se cuenten con pautas claras de la coyuntura macroeconómica. El pedido se renueva hoy con más fuerza, ya que la crisis del sector es angustiante.

En ese marco, Tassano reconoció ayer en declaraciones a Radio Dos que “la recaudación viene en caída desde febrero y se acentuó en marzo. Debemos hacer nuevas proyecciones, pero cumpliremos con todas nuestras obligaciones”.

Ante el aislamiento obligatorio y la suspensión de todos los espectáculos, la recaudación municipal será mínima en cuanto a niveles de ventas, derecho de espectáculo.

La Municipalidad preveía invertir este año 800 millones de pesos en obras públicas, misma cantidad de fondos que el Gobierno provincial destina a la emergencia sanitaria.

Ante comercios cerrados, locales vacíos, la solvencia fiscal de la comuna parece correr riesgo, al menos en lo que refiere al primer trimestre.

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la crisis sanitaria y sus implicancias en la económica nacional y local. Fundamentalmente en el equilibrio de las cuentas públicas, teniendo en cuenta los gastos extraordinarios que se generan para enfrentar la pandemia del coronavirus.

La Municipalidad tenía previsto invertir 420 millones de pesos en servicios para mejorar la vida de los capitalinos a lo largo del año, que incluía servicio de recolección de residuos, disposición final, y el servicio de recolección diferenciada. También con un fuerte impulso al Plan Hídrico continuando con la rehabilitación de cañerías y limpieza de desagües pluviales, que tantos beneficios trajeron a la Ciudad.

El intendente Tassano había incluido en el Presupuesto 2020 una solicitud de crédito por 500 millones de pesos, pero el Concejo no avaló la toma del empréstito.

Tal vez esa sea una de las herramientas a tener en cuenta una vez que concluya la cuarentena por el coronavirus. (AG)