Covid-19: tomaron muestras en San Roque y Riachuelo, donde hay un positivo aislado

Ante cualquier caso sospechoso, se activa el protocolo sanitario que se fijó por la emergencia sanitaria que se generó debido al coronavirus. De esta forma, por prevención, aunque no tengan síntomas compatibles con la enfermedad, quienes tienen algún tipo de nexo epidemiológico cumplen con la cuarentena o -si el caso lo requiere- se realizan el hisopado correspondiente para determinar si fue o no afectado por el covid-19. Precisamente, las mencionadas situaciones ocurrieron en las últimas horas tanto en San Roque como en Riachuelo.

Y en esta última población, además evoluciona favorablemente una persona a quien le dio positivo el análisis.

Consultado por El Litoral, el director del hospital de San Roque, Alejandro Amarilla expresó que un joven que cursa sus estudios universitarios en Resistencia (Chaco), regresó hace 10 días a su casa que está emplazada precisamente en la localidad correntina.

Pero debido a que comenzó a tener dificultades respiratorias, por precaución, ayer a la mañana se le realizó el hisopado correspondiente. “El está en cuarentena junto con su familia. La muestra ya fue enviada para el análisis. De todas maneras, es importante aclarar que el joven tiene un estado general de salud bueno, no está internado”, afirmó Amarilla.

También por precaución, ayer se le tomó la muestra a una mujer que hace 10 días retornó de Buenos Aires. “Ella está respetando el aislamiento correspondiente acá en Riachuelo y sólo para despejar cualquier tipo de duda, se le realizó el hisopado. Pero está bien”, manifestó el intendente Martin Jetter en diálogo con El Litoral. Tras lo cual aseveró que la persona cuyo análisis de coronavirus dio positivo, “continúa en buen estado de salud pero por supuesto sigue aislado junto a su pareja”. En este contexto, recordó que un empleado municipal es quien les realiza las compras. Y para que no exista ningún tipo de contacto, “él les deja las bolsas en el portón y después uno de ellos sale a buscarla. Pero esa mercadería no la abona el Municipio, sino que ellos hacen la transferencia correspondiente”, destacó el jefe comunal.

Y tal como estaba programado por el Municipio, a través del Comité de Crisis local, ayer se realizó un operativo especial para la recolección de los residuos tanto del hogar donde vive el paciente con coronavirus como en los demás en los que unas 11 personas permanecen -por prevención- en cuarentena.

(CC)