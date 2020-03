Asambleas por la falta de pago de los $5 mil a los choferes de media distancia

El secretario general de la UTA, Rubén Francia, aseveró que ayer en la terminal de ómnibus de Corrientes solo se realizaron asambleas informativas con los choferes que trabajan en los servicios de media distancia. Hoy a la mañana continuarán con la misma modalidad porque aguardan que las respectivas empresas se comuniquen para informarles cuándo les abonarán los $10 mil que adeudan a los trabajadores. De no recibir respuestas concretas, analizan adoptar una medida de acción directa.

Al ser consultado por El Litoral, Francia comentó que “el año pasado, gracias al millonario aporte de la Provincia, cada uno de los trabajadores recibía $5 mil por mes. Ese pago se cumplió hasta diciembre inclusive. Pero en enero de este año las empresas argumentaron que no estaban recibiendo aporte del Estado provincial y que por lo tanto no podían pagar”.

Con ese argumento -indicó el dirigente gremial- “los compañeros no cobraron ese monto en enero, febrero y a pocos días de percibir el nuevo haber, no hay novedades”. Precisamente, para evaluar la situación y definir los pasos a seguir, ayer comenzaron a realizar asambleas informativas. Sobre esto último, Francia aclaró que “no hicimos paro ni retención de servicios. Sí se registraron demoras en la salida de los servicios, pero de aproximadamente 30 minutos, que es el tiempo que nos demandó dialogar con ellos”. En tanto, adelantó que hoy seguirán con las asambleas informativas. A la vez aclaró que “el reclamo es a las empresas, no al Gobierno provincial”.

Tras lo cual afirmó que si los choferes de media distancia cobran nuevamente el sueldo sin los $5 mil adicionales, inscribirán medidas de acción directa.