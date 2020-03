Nuevo golpe para Boca Unidos: el arquero Carranza se va a Instituto

Sobre llovido, mojado. Al mal presente de Boca Unidos en el torneo Federal A se le sumó en las últimas horas una circunstancia totalmente impensada: su arquero, Jorge Carranza, decidió aprovechar que Instituto estaba buscando reemplazo para Germán Salort, y llegó a un acuerdo con la dirigencia correntina para rescindir el vínculo que lo unía con el club por un año y medio.

La información fue confirmada en la tarde de ayer por el propio futbolista, que, en declaraciones al programa El Deportivo de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz), agradeció a los dirigentes de Boca Unidos por entender su planteo, que no se reduce a una cuestión deportiva, sino también familiar.

La oportunidad de volver a su Córdoba natal y a Instituto, club en el que dejó muy buenos recuerdos, se le presentó al futbolista de 38 años debido a que el arquero de la Gloria, Germán Salort, sufrió la rotura de los ligamentos de una de sus rodillas. Su recuperación demandará entre seis y ocho meses, por lo que se perderá el resto de la temporada en la Primera Nacional, y el reglamento contempla el reemplazo.

“Es una situación poco usual, extraordinaria que suceda algo así comenzando un torneo. En este caso se dio, se presentó la posibilidad y (por eso) me acerqué a la dirigencia de Boca Unidos a comentarle la situación particular que me toca vivir a mí como jugador de fútbol y como papá, de poder rescindir (el contrato) para poder estar en Córdoba”, explicó Carranza.

El arquero agregó que “mi representante me dijo que estaba la posibilidad de sumarme, pero que tenía que ser ahora. Con 38 años volver a Córdoba es mi deseo, así que a partir de ahí se planteó la problemática, y la gente de Boca Unidos me supo escuchar y entenderme por sobre todas las cosas”.

“Le explicaba a la dirigencia que soy papá separado y hace 11 años que me fui de Córdoba. Mi hijo tiene esa edad, y por ahí estar una temporada completa cerca de su vida cotidiana para mí no es un dato menor. Es el condicionamiento más importante que me hace romper el vínculo contractual”, ahondó en el tema.

Carranza puntualizó que “a la semana de firmar con Boca Unidos tuve propuestas concretas para ir a jugar al fútbol boliviano y peruano, las que desestimé porque tenía un compromiso con la ciudad, el equipo, mis compañeros. Pero este caso trasciende la situación laboral, porque es una cuestión familiar que empuja mucho más”.

Por último indico que “mi cabeza estaba en tratar de resolver esta situación, y Boca Unidos me está abriendo las puertas porque entiende que la parte humana que es un factor super importante para mí".

Para finalizar, Carranza manifestó que “mi paso fue muy breve, pero en este tiempo conocí un club muy ordenado, que tiene aspiraciones en una categoría que es muy difícil, con un equipo en formación que necesita tiempo y resultados. En cuanto a la estructura de la institución, la verdad es que un jugador no querría jamás irse si no fuera por una situación de este tipo”, concluyó.

Carranza se despedirá esta mañana de sus compañeros y del cuerpo técnico e inmediatamente partirá hacia Córdoba, donde antes del viernes comenzará a entrenar con el plantel de Instituto, a la espera de que la AFA autorice el cambio por lesión en la lista de buena fe para saltar a la cancha.

Su reemplazante

Al igual que ocurrió esta temporada cuando no estuvo el paraguayo José Aquino, el candidato a reemplazar a Carranza será el chaqueño Christian Martínez, quien venía actuando como suplente.

El ex jugador de Cambá Cuá ya tuvo oportunidad de defender los colores del equipo aurirrojo. Ingresó a los 8 minutos del segundo tiempo en el partido que por la cuarta fecha del Federal A, Boca Unidos le ganó en Sunchales a Unión por 2 a 0, en reemplazo esa vez de Aquino, que salió lesionado.

Martínez también estuvo la fecha siguiente como titular en el encuentro que Boca Unidos le ganó como local por 2 a 1 a Sportivo Belgrano de San Francisco, y en el encuentro de ida por la fase preliminar de la Copa Argentina, con triunfo en Formosa ante San Martín, también por 2 a 1.