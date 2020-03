Naftas: los precios subieron 19 centavos y hay demoras de stock por la bajante del río

Luego de que las estaciones de servicio de YPF registraran un aumento en los precios de las naftas debido a una actualización impositiva nacional, ayer las bocas de expendio de las petroleras como Shell, Axion Energy y Puma también tuvieron un ajuste de 19 centavos por litro en promedio por la vigencia del Impuesto a los Combustibles Líquidos. A su vez la bajante de caudal por la que atraviesa el río Paraná en la actualidad genera inconvenientes en el traslado de stock por vía fluvial y hasta que se ajuste la logística en la llegada de los camiones con aprovisionamiento, algunos surtidores locales continuarán registrando quiebres durante algunos momentos del día.

Desde la cámara local que nuclea a los propietarios de las estaciones de servicio señalaron que el la normalización en el adecuado aprovisionamiento de los surtidores demandaría aproximadamente una semana.

Ayer las estaciones de servicio de las firmas Shell, Axion Energy y Puma aplicaron una actualización en el IDC que fue de en promedio de unos 19 centavos por litro en las naftas. El lunes las bocas de expendio de YPF también tuvieron un ajuste en los costos minoristas de sus naftas de entre 15 y 16 centavos por litro relacionado a la actualización impositiva nacional.

El ajuste en los precios de las naftas (no se aplicó en el valor del gasoil) responde a cuestiones impositivas, y no al costo de producción, debido a que actualmente rige un congelamiento definido por el Gobierno de la Nación que impide mayores aumentos en el mercado minorista argentino. Dicha medida se extenderá hasta el 31 de marzo estimativamente.

Por otra parte, las estaciones de servicio de la región volvieron a tener algunos inconvenientes y quiebres de stock por causa de la bajante en el caudal del río Paraná que impide la normal circulación de las embarcaciones con el aprovisionamiento diario. “Nuevamente estamos con problemas por la bajante del río y si bien transitoriamente se había solucionado, de vuelta las barcazas no pueden ingresar a las plantas de distribución de Puerto Vilelas y todo el abastecimiento se está realizando por vía terrestre, lo que ocasiona inconvenientes en estaciones que tienen quiebres de stock por las demoras de los camiones. Estimo que el ritmo de logística y distribución demorará varios días”, explicó en diálogo con El Litoral el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (Cescor), Carlos Gold.