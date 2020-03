Docentes recibirán un aumento del 24% al básico y $2.100 por fondo compensador

Después de intensas negociaciones, la Provincia y cuatro de los seis sindicatos docentes (Acdp, Amet, MUD, UDA) rubricaron ayer un acuerdo salarial para este año. Por un lado, se definió un aumento al básico del 24% (poco más de 1.800 pesos) y, por el otro, un monto fijo de 2.100 pesos en concepto de fondo compensador provincial. Ambas mejoras se harán efectivas en tres tramos, en los meses de marzo, julio y noviembre.

El Estado provincial mejoró la oferta inicial que rondaba el 20%, y la mayoría de los sindicatos decidieron ayer aceptar la recomposición para el sector. Los representantes de Sadop y Suteco, por su parte, pidieron tiempo para consultar a las bases.

De acuerdo al acta firmada, los docentes correntinos cobrarán marzo con un incremento al básico de 790 pesos, el segundo tramo de 500 pesos será en julio y el tercero, de 600, en noviembre. Percibirán además tres cuotas de 700 pesos del fondo compensador provincial.

También serán beneficiados por los incrementos a los adicionales que están previstos y que se anunciarán en los próximos días. Cabe recordar que en la actualidad reciben un plus remunerativo de 6.500 pesos y otro de 2.900.

Al respecto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, anticipó que se están analizando dos correcciones a los plus y que los mismos se anunciarán en breve, junto con las otras medidas salariales que repercutirán en el resto de la administración pública provincial.

Detalles

En relación a las mejoras salariales, el ministro de Hacienda precisó que habrá recomposición salarial en dos aspectos: corrección del salario básico del sector docente de más de 1.800 pesos, y también “se ha corregido el Fondo Compensador Docente provincial en 2.100 pesos, también abonado en tres tramos de 700 pesos, y esto se paga hasta 2 cargos y cobrarían 1.400 pesos en este primer tramo”.

Consultado sobre el salario inicial, señaló que “tiene varios componentes, no solo los que se definen dentro de la paritaria docente, sino el impacto que pueda tener la paritaria nacional” y recordó que “si bien estableció un piso de 23 mil pesos, también existen las compensaciones que mandaría a las provincias de cuatro cuotas de 1.210 pesos”.

La ministra de Educación, Susana Benítez, remarcó por su parte su conformidad “con el diálogo y la participación de los seis gremios” y anticipó que dentro de dos semanas se volverán a reunir en el marco de la mesa de gestión, ya para tratar temas más específicos.

Entre ellos, señaló el nomenclador, el mejoramiento de los ítems de los concursos docentes en todos los niveles educativos, como así también el escalafón, y “no descartamos avanzar en la personificación de los docentes en zonas rurales, como también replantear nuevas temáticas que surjan en las próximas etapas”.

Consulta

Uno de los sindicatos que decidió no rubricar el acuerdo fue Suteco, solicitando tiempo para consultar a sus afiliados.

“Como nos habíamos comprometido con nuestros compañeros y compañeras; desde mañana (por hoy) activaremos las consultas en las escuelas para que los y las docentes decidan si aceptan o rechazan la propuesta del Gobierno provincial”, explicó a El Litoral el secretario general, Fernando Ramírez.

“Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario, desde enero estamos pidiendo iniciar la negociación”, agregó.

Señaló que más allá de la voluntad de diálogo y negociación demostrada por la Provincia, insisten con la necesidad de que la mejora salarial para los docentes “le gane a la inflación proyectada para 2020” que, recordaron, ronda el 40 por ciento. Incluso plantearon la necesidad de que los excedentes de coparticipación se destienen en un 100 por ciento (está definido que sea el 50%) para recuperar el ingreso de los educadores.