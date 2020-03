Pichetto quedó al borde de la expulsión

El ex senador Miguel Pichetto puede ser expulsado del Partido Justicialista de Río Negro, adelantó ayer el presidente de esa agrupación, Martín Soria, para quien el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio fue “uno de los ideólogos” de la intervención del peronismo en el 2018.

Al hablar en el plenario que reunió hoy a los principales dirigentes del PJ a nivel nacional para renovar autoridades, en el microestadio de Ferro, Soria informó que el Tribunal de Disciplina del PJ rionegrino -órgano que analiza el comportamiento de los afiliados- dictaminó que debía iniciarse un sumario que puede derivar en la expulsión del ex senador.

“La carta orgánica de nuestro partido autoriza al tribunal de disciplina a iniciar de oficio (el proceso)”, explicó Soria.