Tras dos días de protesta y el depósito de fondos, tabacaleros definirán hoy si siguen en la RN 12

“Hasta que no nos paguen los $22 millones del crédito cosecha que debería haberse abonado entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2019, lamentablemente tendremos que seguir con los cortes intermitentes en la Ruta Nacional 12”, afirmó ayer a la tarde el presidente de la Cámara del Tabaco, Raúl Santajuliana. Si bien para esa hora, legisladores nacionales del Frente de Todos habían comunicado que el ministro de Agricultura de la Nación les expresó que en los próximos días se concretaría el giro de los recursos, los tabacaleros ratificaron que seguirían con la protesta hasta que se concretara el depósito. Al cierre de esta edición, eso se efectivizó. Pero como todavía faltarían casi $2 millones, los productores definirán hoy los pasos a seguir.

Tal como informó este diario, el último miércoles a las 9, los tabacaleros comenzaron con su plan de lucha en reclamo por fondos adeudados por Nación. “No estamos pidiendo recursos que son del Estado o de otra área, sino los que nos corresponde por el Fondo Especial del Tabaco”, explicó Santajuliana. Tras lo cual detalló que “a fines de noviembre y principios de diciembre de 2019 debían cobrar unos $22 millones que son parte del concepto “crédito cosecha”. Y a esa cifra había que sumarle otros $100 millones de la caja verde, que tendrían que haber percibido entre fines de diciembre del 2019 y el inicio del presente año.

“Necesitamos que al menos nos paguen los $22 millones porque son más de mil familias las que dependen de esos ingresos para poder levantar la cosecha. Estamos en una situación muy difícil”, alertó el dirigente de la Cámara del Tabaco.

Por eso, indicó que en la primera jornada interrumpieron el tránsito en la RN 12, a la altura de Zorzalito. “Cortamos una hora y después, durante 15 minutos, dejamos que los vehículos pasen”, precisó. Al mismo tiempo, remarcó: “Pedimos disculpas a los que transitan por acá, pero no nos queda otra opción”. Esa modalidad de reclamo se extendió hasta las 19.

Compromiso

Y ayer no fueron acreditados los fondos, por lo que nuevamente a las 9 se congregaron los tabacaleros a la vera de la RN 12 e implementaron las interrupciones de tránsito intermitentes.

Sin embargo, cuando hacía ya varias horas que estaban allí, desde el Frente de Todos informaron que el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, se comprometió a que en los próximos días depositaría un poco más de los $22 millones adeudados a los tabacaleros.

Esto lo expresó el citado funcionario durante una reunión que mantuvo con más de una veintena de intendentes correntinos y los legisladores nacionales, Jorge Romero, Nancy Sand y José Aragón.

Sin embargo, este anuncio no modificó la postura de los tabacaleros que manifestaron: “En dos o tres oportunidades recibimos compromisos por eso preferimos esperar a que los fondos estén disponibles para cobrar. Cuando eso suceda, levantaremos el plan de lucha”.

Giro

Luego, al cierre de esta edición, el diputado nacional Jorge Romero confirmó que Agricultura de la Nación libró la orden de pago a favor del IPT por un valor de $19.921.501. “En las próximas horas estarán depositados los recursos para los productores”, aseveró el citado legislador, quien emitió un comunicado en el cual adjunto un facsímil de la mencionada orden de pago”.

Anoche, al ser consultado al respecto, el titular del IPT Cristian Vilas confirmó aEl Litoralque fue notificado del depósito. Y adelantó que “el jueves estarían acreditados en cada una de las cajas de ahorros de los productores los fondos correspondientes”.

No obstante, desde la Cámara del Tabaco aclararon que aún no se levantó la medida de fuerza. “Faltan casi $2 millones. Supuestamente, eso ya no sería responsabilidad de Nación. Por eso, mañana (hoy) a las 7, nos congregaremos a la vera de la ruta y ahí se analizará si se suspenden los cortes o qué se hará”, argumentaron.