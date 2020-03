Estrena la segunda temporada del primer ciclo de entrevistas multiplataforma de la región

“Así como la curiosidad es una cualidad que debería poseer cualquier persona para dedicarse al periodismo, la entrevista es la primera herramienta de trabajo que debería perfeccionar. Es en la pregunta dónde podemos hallar el fundamento del oficio”.

“La entrevista comparte una doble cualidad dentro del periodismo. Por un lado es un género, tal vez uno de los más utilizados, pero también es una herramienta de recolección de datos. Como subgénero literario, nos brindó algunas de las principales obras del periodismo gráfico del siglo XX, pero al traspasar al universo audiovisual, la entrevista es otra cosa. Allí se convierte en el pulso narrativo de cualquier historia que deba ser contada”.

Estos párrafos escritos por Andrea de los Reyes, y que inauguran la versión gráfica de la primera temporada, que contenida en un libro se presentará en los próximos días, constituyen a su vez la base sobre la que estriba la segunda temporada del Ciclo de Entrevistas “Eduardo Ledesma Pregunta”, que tanto el periodista y conductor como el diario El Litoral repondrán este año desde este miércoles 11 de marzo a las 21 por todos los canales digitales tanto personales como institucionales.

La reposición del ciclo ratifica una apuesta, que incluye la incursión en los formatos televisivos de demanda, además de cubrir los formatos los analógicos de televisión y de radio, y que, como se dijo, con la edición de un libro (sobre lo que se informará en los próximos días), convirtió a la propuesta #E.L.Pregunta en el primer ciclo multiplataforma de la región, característica que, con nuevos diseños y la incorporación de tecnología, pretende continuar esta temporada.

Como en 2019, estas conversaciones entre el periodista de El Litoral y distintas personalidades locales, de la región y del país estarán disponible en el formato on demand: a pedido, o, como se conoce en castellano simple, en el formato de televisión digital a la carta, de manera gratuita, a partir de las 21 de este miércoles 11 de marzo, a través de diversas plataformas virtuales. Una de ellas será www.eduardo-ledesma.com y otra será la del diario El Litoral.

En tanto, el envío también se distribuirá por televisión analógica, para cumplir de ese modo con aquellas personas que todavía se sirven de las programaciones fijas curadas por los canales tradicionales. En este caso, está confirmada la emisión del ciclo todos los viernes a partir de las 22 por la pantalla de T5 Satelital.

Se trabaja, mientras tanto, en el desarrollo de un nuevo producto, en formato podcast, en asociación estratégica con una importante emisora de la provincia, y cuyo lanzamiento se hará en diferido.

Como el año pasado, en esta segunda temporada el programa volverá a proponer una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para pensar sobre temas contemporáneos que nos atraviesan como sociedad: poder, política, género, cultura, arte. La voz y el silencio. La riqueza y, sobre todo, la pobreza.

Contrario a los formatos más populares de los últimos años, este ciclo de entrevistas no hace foco en las cuestiones que buscan ahondar en la intimidad o la biografía personal de los entrevistados, sino que fue pensado como un espacio intercambio sobre los desafíos colectivos de la sociedad en los tiempos que corren.

Cuestionamientos como cuál es el rol social de la universidad para el desarrollo de las provincias; qué es el género y por qué debe estar en la agenda política; cómo puede ayudar el psicoanálisis a comprender a una sociedad conservadora y superficialmente estática como la correntina; qué cantan los que cantan; qué cuentan los que cuentan; qué es el poder real y cuál el poder formal; cuál es nuestra relación con la discusión centro-periferia; en qué consistiría la reparación histórica que andamos pidiendo a diestra y siniestra, etc., etc.. Estos y otros interrogantes, no menos hondos ni complejos, forman parte de las consultas que desde mayo de 2019 empezaron a ser respondidas, y que volverán desde este miércoles a las 21, con un estreno de lujo: nada menos que la enorme cantautora argentina Teresa Parodi.

Presentamos entonces la segunda temporada de #E.L.Pregunta. Su hechura de alta factura técnica/periodística desafía en estos momentos los pormenores y los pormayores de la crisis económica que golpea a los argentinos en general, y al periodismo y a los medios en particular.

Estas entregas, no obstante, tendrán como magnífico marco el refaccionado Jockey Club Corrientes, joya arquitectónica de la ciudad y que otrora supo ser el centro de la actividad social de Corrientes, un escenario central para comprender la vida cultural e intelectual de la provincia y también de la región, ya que supone un espacio privilegiado para la contemplación y el intercambio con referentes de las artes y la cultura tanto provincial como regional, nacional e internacional.

El programa es una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma, ex subdirector del diario El Litoral, pero cuenta además con la apoyatura técnica, en diseño gráfico, de Augusto Vilar y en fotografía, de Nicolás Alonso. La estética audiovisual de la productora 2047 y la realización audiovisual de Hugo Zamora y Joaquín Dalmazzo. La producción general es de Andrea de los Reyes.

El estreno se realizará este miércoles a las 21 a través de dos plataformas online: ellitoral.com.ar y eduardo-ledesma.com. También en Facebook y Twitter. Estarán disponibles también, desde cada estreno, en los canales de Youtube de El Litoral y de Eduardo Ledesma. La presente temporada que se calcula en 30 episodios.