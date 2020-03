Curiosidades de la cultura gastronómica de Japón

La cocina hace años que dejó de ser un mero medio para alimentarse, convirtiéndose así en todo un arte. Comer es un placer del que disfrutamos a diario, por lo que innovar en los platos que probamos puede ser el medio perfecto para mejorar esta rutina. Estamos hablando de uno de los sellos diferenciadores de cada uno de los países del mundo, algo que nos brinda toda la variedad que podemos llegar a imaginar. Japón es una de las regiones con mayor peso culinario y no podemos dejar de probar sus propuestas más revolucionarias.

La cocina japonesa de alta demanda

La variedad es uno de los puntos fuertes que presenta la cocina japonesa, suponiendo una propuesta totalmente diferente a lo que solemos consumir. Muchas de las comidas japonesas tradicionales ya han entrado a formar parte de la sociedad occidental, pudiendo solicitarlas en diversos restaurantes. Debido a ello, si eres de los que aman la cocina asiática, te recomendamos que no dejes de probar estos característicos platos japoneses. Tanto el sashimi como el sushi se han convertido en una moda que no conoce fin. Puede que hace unos años nadie diera un duro por el pescado crudo (también carne en el caso del sashimi), sin embargo, su inconfundible sabor ha causado sensación dentro de la población contemporánea, siendo este el mayor reclamo cuando pensamos en la cocina de Japón.

Las tempuras también guardan un espacio de relevancia en el mercado culinario. A diferencia de los fritos tradicionales, estos productos cuentan con una serie de especias que hacen de su consumo una ocasión especial. Ideales para combinarlos con el yakitori, brochetas de pollo a la brasa. Ambos platos son de demanda imprescindible cuando ponemos los pies en un restaurante de origen japonés.

Por otro lado, las sopas y la pasta también están a la orden del día en esta clase de cocina. El ramen o la sopa de miso son dos claros ejemplos de ello, contando con un amplio abanico de adeptos en todo occidente. De la misma manera, el soba ha pasado a formar parte incluso de las cadenas de supermercados, reflejando así el interés que estos productos suscitan.

La globalización que estamos viviendo nos permite disfrutar de esta clase de cocina sin tener que desplazarnos hasta su país de origen. No obstante, nunca será comparable hacerlo en el mismo Japón, maravillándonos así por su inconfundible sabor.

¿Te atreves con estos platos?

Más allá de los platos tradicionales, aquellos que llenan los restaurantes de Japón de turistas, hemos de mencionar las comidas más extrañas que, sin duda alguna, están diseñadas solo para los más valientes. Porque si recorremos las calles de este país, no daremos crédito a las muchas propuestas culinarias que nos presentan los diferentes locales.Como no podía ser de otra manera, uno de los platos más llamativos de Asia son los insectos. “¿Cómo pueden comerse eso?”, nos solemos preguntar. Sin embargo, el contraste cultural puede reducirse en gran medida si dejamos nuestros prejuicios de lado, dando así una oportunidad a algunos como los Inago, pequeños saltamontes fritos.

Otros como el Basashi o el Nankotsu, hacen uso de productos más o menos comunes en el resto del mundo y optan por darles un giro drástico a su preparación. En el primer caso, hablamos de carne de caballo cruda; mientras que, el segundo, se trata de los cartílagos del pollo, esa parte de la carne de la que siempre nos deshacemos.

Por último, dentro del amplio abanico de comidas extrañas cabe destacar el Shirako. Este plato japonés, catalogado como un manjar propio de los mejores restaurantes, no son más que sacos de esperma del pescado. Una información que preferimos desconocer y disfrutar de la cremosidad de esta receta en la más absoluta ignorancia.

Hemos de llegar hasta el mismo corazón de Japón para poder presumir de haber conocido el país como corresponde. La cocina es uno de los medios adecuados para dejarse sorprender de la diversidad cultural del planeta y, con total probabilidad, estos platos cambien para siempre tu manera de entender esta región de Asia.

Más información en:

www.pulsoturistico.com.ar