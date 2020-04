Los bancos abrirán el viernes desde las 7

Las entidades bancarias reabrirán este viernes para pagar sueldos a jubilados y pensionados, y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que no cuentan con tarjeta de débito.

El diario El Litoral recibió varios llamados de lectores consultado sobre cómo será el funcionamiento.

El secretario general de la Asociación Bancaria seccional Corrientes, Juan Lescano, explicó hasta ayer que no había resolución oficial del Banco Central; sin embargo, señaló que los bancos atenderán desde el viernes 3 de abril y hasta el miércoles 8 inclusive, en su horario habitual de 7 a 11.30, en la mayoría de los casos.

“Queremos pedirles que únicamente se acerquen quienes no tienen la tarjeta de débito, ya sea porque no hicieron el trámite o dado que se les venció. El resto tiene que ir a los cajeros automáticos”, exhortó el dirigente sindical.

Señaló que en las últimas horas dialogaron con el ministro de Seguridad, y seguramente hoy terminará de definir de qué modo harán para garantizar una atención ordenada y que se respeten las recomendaciones de mantener la distancia mínima de dos metros por persona. (HM)