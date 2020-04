Técnicos de salud concientizan en cajeros adonde llegan familias y adultos mayores

Ante la aglomeración de personas en cajeros automáticos en fechas de cobro, un equipo de la Dirección de Educación para la Salud de la cartera sanitaria local recorre estos lugares para pedir a las personas que cumplan con el distanciamiento preventivo. Acompañados por fuerza de seguridad, solicitan cuidados ante la pandemia no sólo en estos espacios, también en comercios barriales donde ya han adoptado algunas medidas.

La reacción ante la presencia de estos técnicos sanitarios no siempre es buena. Asimismo, la coordinadora de este trabajo comentó a este diario que lleva hasta diez años cambiar la conducta social de las personas. Tal como sucedió en el año 2009 con la epidemia por el brote de gripe, insisten en el aislamiento pero hay muchos que insultan y no respetan las medidas de prevención. A la vez, expresó que preocupa cómo se llevará adelante el pago que inicia el 3 de marzo (jubilaciones, pensiones y planes sociales), lo que habitualmente presenta largas filas de personas.

“Los cajeros estuvieron desbordados y vimos la necesidad de intervenir para llevar información a la persona que recurre al cajero automático. Hubo varios que se tomaron el día libre para hacer vida social: hubo padres que fueron con sus hijos, parejas y adultos mayores. A las personas les cuesta asumir esta problemática y es un trabajo arduo y difícil. El jueves eran muchas familias jóvenes con sus hijos y el sábado ya vimos muchos adultos mayores, quienes fueron más receptivos”, comentó Sandra Godoy a El Litoral.

El recorrido que seguirá haciendo este equipo se lleva adelante en los cajeros donde hay mayor aglomeración de personas, ubicados en el banco por Teniente Ibáñez, Ruta 12 y Cazadores Correntinos, 3 de Abril y Mendoza y otro ubicado dentro del predio de un comercio por Centenario.

Respecto al recibimiento de la gente dijo que “uno piensa que porque una persona es más instruida será más educada, pero no es así, tienen los mismos comportamientos en todos los barrios. Cuando la comunidad se mueve en masa se comporta de la misma manera”. “Nos cuesta percibir la importancia del mensaje por eso necesitamos del personal de la fuerza de seguridad, que nos acompaña en este trabajo que haremos hasta que se corte la cadena de pago”, agregó.

“Estamos preparados como equipo, ya hemos trabajado de la misma manera ante la epidemia en 2009. Esta situación es mucho mayor. En cuanto a la sociedad en general se puede decir que están preocupados pero no ocupados, no llevaban a la práctica lo que dicen. Hace cuatro días vemos cómo se perdió el sentido la urgencia sanitaria. Mamás me dijeron que no tenían con quien dejar a sus hijos, pero luego de hablar reconocían que sí tenían con quienes dejarlos. Tenemos que ser solidarios también como familias. Recibimos la misma respuesta de la gente del año 2009, cuesta mucho adaptarnos”, expresó a este diario la coordinadora.

El viernes pasado comentó que se vieron obligados a solicitar que se tomaran medidas en el transporte público en en que la gente iba parada. Esta Dirección dispone de un equipo que se va rotando y que tiene diferentes recorridos programados.

“La tarea inicia después de las 9.30. Comenzamos a trabajar a las 8, pero vimos que la mayoría de la gente recién acude a los cajeros después de las 10. Aprovechamos y recorremos los supermercados y negocios barriales”, señaló.

En los negocios barriales las medidas preventivas no fueron las mismas que en los supermercados, pero sostiene que “fueron mejorando en el transcurso de los días”. “Es una campaña de responsabilidad social, en los barrios es un comportamiento distinto porque el trato es más amigable. Cuando vemos que hay muchas personas en un negocio, nos bajamos del vehículo y hablamos tanto con el vecino como con el comerciante, recibimos buenas respuestas”, indicó y remarcó que seguirán trabajando para lograr principalmente el aislamiento social y distanciamiento en estas fechas de cobro en cajeros automáticos. (CSS)