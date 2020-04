“Si fuese por mí, vuelvo mañana a River”, sentenció “Pity” Martínez

El delantero Gonzalo “Pity” Martínez, actual futbolista de Atlanta United en la MLS de los Estados Unidos, expresó su disposición para “volver a River mañana”, aunque dejó en claro que no es una decisión íntegramente personal.

“Si fuese por mí, vuelvo mañana. No sé cuando podré volver, no depende sólo de mí, pero la idea es hacerlo bien para devolverle a la gente de River toda la alegría que me dio”, declaró el mendocino.

“Pity” Martínez, de 26 años, se convirtió en ídolo de la hinchada “millonaria” por los ochos títulos ganados, cinco de ellos internacionales, pero especialmente por sus goles decisivos frente a Boca, como el que anotó en la final de la Copa Libertadores 2018 jugada en Madrid.

“Ese gol no fue el más importante de mi carrera”, sorprendió el delantero, autor del 3-1 final en la última jugada del partido en el estadio Santiago Bernabéu. “Pity” Martínez se marchó de River después del Mundial de Clubes de ese mismo año con un registro total de 163 partidos y 35 tantos.

Sobre el entrenador Marcelo Gallardo, quien lo incorporó en 2015 y lo potenció como pieza vital del equipo, el ex Huracán de Parque Patricios alabó: “Está entre los cinco mejores entrenadores del mundo”.

“Lo veo dirigiendo a Barcelona -arriesgó-, pero igualmente creo que se va a quedar en River Plate mucho tiempo más”.

Finalmente, Martínez dejó su impresión acerca de los efectos que la pandemia de coronavirus causa en el fútbol de Estados Unidos: “Acá en Atlanta está muy complicado, pero no tanto como en otros estados. El fútbol va a tardar mucho en volver porque hay muchos infectados y fallecidos. Quise volverme a Argentina pero la MLS no nos dejó”.

Quiere otra Copa

El delantero Sebastián Driussi no puso fecha para su regreso a River Plate, pero afirmó que cuando lo concrete buscará ganar la Copa Libertadores y convertirse en ídolo.

“A River todavía le debo muchas cosas, quiero darle otra Copa Libertadores, ganar un torneo local y tener protagonismo y por eso voy a volver estando bien. Quiero ser ídolo de River”, dijo Driussi.

El actual atacante de Zenit de Rusia siente “mucha identificación” con el equipo que dirige Marcelo Gallardo y a pesar de la distancia se mantuvo informado.

“Soy muy fanático, muy hincha. Cuando jugaba a la madrugada de Rusia me ponía el despertador para ver los partidos en vivo”, confesó el ex River.

Driussi, de 24 años, está en cuarentena en su domicilio de San Petersburgo como consecuencia de la pandemia de coronavirus y está pendiente de su familia, que vive en la Argentina.

“Lo que más me preocupaba en Argentina era la salud de mis papás, porque ambos sufrieron operaciones y son factor de riesgo. Lo primero que hice cuando empezó todo esto es decirles que no salgan de su casa”, expresó Driussi, quien debutó en River en 2013 y fue transferido a Zenit en julio de 2017.