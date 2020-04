Valdés extiende la cuarentena y habilita varias actividades en toda la provincia

El gobernador, Gustavo Valdés, adhirió por decreto a la tercera etapa de la cuarentena nacional para prevenir el coronavirus. Lo anunció ayer en una conferencia de prensa en la que enumeró una serie de actividades que estarán permitidas en la provincia y en la que dejó varias definiciones políticas.

El mandatario destacó el trabajo de Salud Pública, reiteró que los controles en el puente seguirán y se respetará el protocolo local. Confirmó que “no hay circulación viral comunitaria”, una de las principales preocupaciones tras el aislamiento total del barrio San Marcos.

Una de las primeras advertencias del Gobernador fue la negativa a las cuarentenas comunitarias, posibilidad que habilitó el Gobierno nacional. Es decir que los municipios deberán permitir que se realicen las actividades que la Provincia habilitó.

“No vamos a adherir a las cuarentenas comunitarias ni vamos a permitir la circulación comunitaria en las distintas localidades”, dijo Valdés, para negar que vaya a proponer al jefe de Gabinete el levantamiento del aislamiento en alguna ciudad del interior provincial.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que los jefes comunales puedan proponer la reapertura de alguna actividad clave para los municipios. “Si hace falta reactivar alguna actividad, lo vamos a discutir”, dijo-.

En definitiva, Valdés explicó: “Esto implica sumarle 15 días más a la cuarentena propuesta en sus dos modalidades, que nos van a dar más tiempo a seguir preparando el sistema de salud y quiero felicitar a los correntinos, porque estamos siendo un verdadero ejemplo al permanecer en las casas”.

“No tenemos circulación comunitaria de coronavirus, estamos tratando de evitar que no haya circulación ciudadana en un barrio,”, dijo.

Reconoció que “estamos tratando de evitar que esto suceda en uno de los barrios (San Marcos), le quiero pedir disculpas a los ciudadanos que habitan ese barrio, pero estamos haciendo un gran esfuerzo”.

Sobre la situación particular de esta barriada capitalina, aseguró que “ya tenemos puntualizado cuáles son los posibles circuitos virales que tuvo una familia en ese barrio y estamos tomando las medidas del caso”.

Al respecto, el mandatario consideró que “esta persona (por la enfermera) hizo caso omiso a las indicaciones que dimos, por lo tanto nos vimos en la obligación de iniciar acciones legales por el incumplimiento y que sea la Justicia la que evalúe la conducta de esta persona”.

Recordó que “desde el Gobierno provincial determinamos que las personas que cumplían servicios sanitarios fuera de la provincia debían tener un aislamiento en su domicilio, lo que no se cumplió y hoy tenemos las consecuencias de tener que aislar todo un barrio a raíz de ello”.

Por otra parte, felicitó por cómo vienen trabajando los equipos de salud y seguridad, como también el resto del personal municipal y provincial que asiste en este aislamiento.

También agradeció la donación de empresarios, que aportaron 20 toneladas de arroz y 10 toneladas de batata, los cuales fueron distribuidos en los barrios junto con la asistencia que el Gobierno provincial viene prestando en estos lugares a través de la entrega de viandas.

Acompañaron al mandatario los ministros secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo, y de Salud, Ricardo Cardozo, así como los integrantes del Comité de Crisis.

Por otra parte, el mandatario anunció que con 100 respiradores disponibles próximamente iniciará sus funciones la primera etapa del hospital de campaña del Hogar Escuela, para extender luego a 300 respiradores; “tomamos una medida adicional, que es la utilización del barbijo obligatorio”, dijo.

Actividades

“En cada una de las ciudades de nuestra provincia van a tomar las mismas disposiciones que estamos tomando por cada uno de los oficios. Lo hicimos en consenso entre todas las áreas del Gobierno provincial atendiendo cada una de las modalidades de trabajo”, dijo el mandatario para bajar línea a los intendentes.

Inmediatamente, agregó que “en materia productiva tenemos casi todo el sector trabajando: por un lado la ganadería, se está levantando la cosecha de arroz, de cítricos y tenemos que aprovechar este momento, porque si no hay cosecha, tenemos pérdidas”.

También incluyó a la actividad minera que “ya estaba permitida y habilitó la producción de yerba, té y la forestación. “O sea que Corrientes, productivamente está trabajando”, dijo Valdés.

“Adherimos también a las actividades que se incorporaron: todo lo que es actividad de bancos y las casas de créditos, por turnos, de manera de operar bajo un estricto sistema de atención de personas con distanciamiento”.

“Además siempre en el marco de lo que hablamos con los gobernadores y el Presidente, agregamos el trabajo de los odontólogos, sólo en emergencias, bajo un estricto sistema de turnos, evitando la concentración de personas”.

Sobre consultorios médicos, dijo que podrán atender sin sala de espera, turno por turno y priorizando las emergencias. Mientras que las ópticas podrán operar siguiendo los mismos recaudos que las farmacias.

En tanto, sobre los locales que no son esenciales, como por ejemplo, librerías, insumos informáticos, electrodomésticos, pinturerías, podrán operar a puertas cerradas, sólo con el sistema de paquetería.

Sobre la industria textil, dijo: “Hemos permitido solamente a los fines de confección de productos de salud”.

Obra Pública

Con respecto a la obra pública, aclaró: “Si bien en otras provincias estuvo permitida, nosotros decidimos parar en Semana Santa, salvo lo que es el hospital de campaña, y a partir de este lunes (mañana) vamos a arrancar de nuevo con toda la obra pública”.

“Y vamos a permitir la obra privada, sin utilización del transporte público y sin contactos con personas, es decir que en aquellos edificios en construcción”, afirmó.

“Las obras particulares en casas se podrán realizar siempre que no haya gente viviendo en el lugar, salvo aquellas que sean de mantenimiento”, aclaró.

Además, dijo que “está abierta la posibilidad de talleres mecánicos, gomerías, lavaderos, repuesteras, venta de neumáticos, que estén direccionados a los que están autorizados a movilizarse”.

“Los motomandados seguirán funcionando como lo venían haciendo, tomando todos los recaudos en la circulación y entrega de paquetes”.

Los estacionamientos, podrán operar también bajo el sistema de turnos, evitando la concentración de personas y reduciendo el personal al mínimo.

Las nuevas actividades habilitadas deberán gestionarse el respectivo permiso de circulación a través del sitio web del Gobierno provincial (sigecc@corrientes.gob.ar).

Sin clases

Las clases no se retomarán hasta el 26 de abril, indicó y agradeció a los poderes Judicial y Legislativo por posponer también sus actividades.

“Desde el Estado vamos a seguir con la dotación mínima”, agregó Valdés.

El mandatario remarcó también que “las actividades deportivas al aire libre no van a estar permitidas” y pidió “a los correntinos que sigamos haciendo juntos este enorme esfuerzo con compromiso y paciencia”.

(AG)