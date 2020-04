Un colectivero violó las medidas de seguridad en Curuzú Cuatiá

Un chofer de colectivo que habría ingresado por un acceso no habilitado a la localidad de Curuzú Cuatiá fue descubierto por la Brigada de Investigaciones y la Gendarmería Nacional. Al mismo se le iniciará una causa y fue llevado nuevamente a su hogar donde ya cumplía la cuarentena obligatoria.

En horas de la tarde del viernes, desde la Unidad Regional III se informó que personal de Investigaciones de la Policía de Corrientes y personal de Gendarmería Nacional lograron detectar un delito que estaba cometiendo un hombre.

Según las autoridades se pudo constatar que un chofer que había ingresado violando las medidas se seguridad con la que cuenta la ciudad.

Este no ingresó por el Acceso Oeste, único habilitado, fue así que no logró someterse a los chequeos que se llevan adelante en el lugar. El mismo ya se encontraba en su domicilio. Siendo que había viajado a Formosa, Paraguay y Buenos Aires.

(NG)