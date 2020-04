Pratto podría emigrar de River por falta de continuidad

El delantero de River Plate Lucas Pratto podría emigrar del club en junio cuando se defina cómo seguirá la competencia en el fútbol argentino, ante la falta de continuidad que tuvo durante la actual temporada.

Así lo reveló su representante Gustavo Goñi al señalar: “Cuando el fútbol se reanude, nos vamos a sentar a hablar y a ver cómo seguimos. Es incómodo para todos que Lucas no tenga continuidad”.

En este sentido, agregó: “La idea es charlar y ver cómo sigue todo, (Marcelo) Gallardo eligió apostar a dos delanteros en el último tiempo y le dio resultado, pero para Lucas no jugar es algo que no lo ayuda, hay que sentarse y ver cómo sigue”.

Pratto sufrió una lesión en la final de la Recopa Sudamericana del 2019 y luego no pudo volver a tener la continuidad que había logrado en la Copa Libertadores de 2018, cuando se consagró con dos goles en la final ante Boca.

“Lucas luego se recuperó y estuvo en un estado óptimo para poder jugar pero ya no pudo tener continuidad y eso por su físico le jugó en contra cuando tenía que sumar minutos”, destacó Goñi en declaraciones a River Monumental, por Radio del Plata.

Pratto apenas jugó 28 partidos luego de la lesión, con sólo un 25 por ciento de participación desde la titularidad, con apenas 851 minutos y sin haber podido anotar goles desde aquel que convirtió en la final de la Recopa ante Paranaense.

Goñi también habló del caso del zaguero Lucas Martínez Quarta y de las posibilidades de ser transferido al fútbol europeo cuando se vuelva a abrir el mercado de pases.

“Hemos recibido algunas ofertas que en su momento no satisfacieron al club y se descartaron y estábamos hablando nuevamente, pero ahora está todo parado por esta pandemia mundial. Lo que sí sabemos es que ningún jugador va a ser intransferible”, explicó.

Martínez Quarta tiene una cláusula de salida de 22 millones de dólares y su nombre suena en el Real Madrid y en el Valencia.

Acuerdo con Belgrano

River Plate y Belgrano de Córdoba llegaron a un acuerdo ayer por el retraso de la quinta cuota de 320.000 dólares que el club millonario debía abonar en febrero como parte del plan de pagos del pase del delantero Matías Suárez. “El club nos hizo un depósito y a fines de abril nos pagará lo que falta”, dijo Sergio Villella, vicepresidente 1º del Pirata.