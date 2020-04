“Entrenamos en grupos de a cinco”, contó el juvenil del Sttutgart, Mateo Klimowicz

El juvenil Mateo Klimowicz, actual jugador del Sttutgart de Alemania, contó ayer que en ese club ya volvieron a las prácticas “en grupos de a cinco” jugadores luego de unas semanas de total de aislamiento por la pandemia del coronavirus, y anticipó que “hay rumores” de que la actividad oficial volvería en mayo.

El ex delantero de Instituto, de 19 años, remarcó en una entrevista a Canal 12 de Córdoba, que Alemania “es uno de los países más afectados, pero no hay cuarentena obligatoria”, aunque “la gente está cumpliendo, hay mucha menos en la calle, así esto termina rápido”.

Por eso, las entidades deportivas tuvieron la posibilidad de volver en forma parcial a los entrenamientos. “Los cinco nos cambiamos en vestuarios distintos, respetando la distancia de un metro y medio o dos, son entrenamientos raros, pero es mejor que entrenar solos o salir a correr solos”.

Además, el hijo del ex futbolista Diego Klimowicz afirmó: “Acá se dice que el fútbol podría volver a partir de mayo, aunque no hay nada confirmado, son sólo rumores. Aprovecho para saludar a la gente de Córdoba y pedir, por favor, que se queden en sus casas así esto no empeora”, aconsejó el futbolista que cumple su primera temporada en Europa.