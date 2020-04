Por el paro convocado por UTA, los colectivos no circularían desde el mediodía

UTA Nacional convocó para hoy a un paro del servicio urbano de pasajeros como consecuencia de un comunicado de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) que informa que no podrá abonar el saldo pendiente del sueldo del mes de marzo y los venideros como consecuencia de la falta de respuesta de los organismos del Estado para declarar en emergencia el sector y otorgar subsidios para palear la merma de casi el 90 por ciento de los usuarios. Mientras que la Comuna evalúa la situación y la legalidad de la medida gremial.

Al mediodía todos los coches volverán a las empresas y los choferes retornarán a sus domicilios en concordancia con el aislamiento preventivo y obligatorio establecido por la amenaza del coronavirus.

Como consecuencia de un comunicado de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) al Sindicato Unión Tranviaria Automotor (UTA) sobre la grave situación financiera que atraviesa el sector en el país y el alerta sobre la imposibilidad de cumplir con las obligaciones salariales pendientes del mes de marzo y las venidera dada la merma del 90 por ciento de los usuarios que hace más de 20 días vienen sufriendo por la pandemia mundial, la Unión Tranviaria Automotor Nacional (UTA) convocó en todo el país a un paro del servicio de transporte urbano de pasajeros a partir del mediodía de hoy.

Y en este contexto, El Litoral consultó sobre la adhesión a la medida nacional a Darío Francia, secretario general del sindicato local, quien indicó que “nosotros nos adherimos al paro nacional del servicio de transporte urbano de pasajeros convocado para mañana (por hoy) desde el mediodía”.

“En cuanto a la duración de la medida de fuerza dijo que “en principio es por 24 horas y se extenderá hasta tanto obtengamos respuestas de las empresas sobre el pago de los salarios y nuestra estabilidad laboral”.

En cuanto al reclamo puntual por el que se lleva adelante la medida dijo que “la empresa nos debe el 50 por ciento del sueldo de marzo, dos cuotas de una diferencia de diciembre de 5.000 pesos cada una y dos cuotas del decreto nacional 14/20 de 4.000 pesos cada una. También nos adeudan una diferencia económica por el descuento que nos hicieron por una asamblea que realizamos, reclamo que tuvo asidero nacional y se estableció que se pague también y no cumplieron”.

“No entendemos por qué los empresarios sostienen que no nos pueden abonar el mes de marzo completo ya que nosotros trabajamos hasta el 25 por lo cual ellos cuentan con esa recaudación. Y no vamos a aceptar que aleguen una situación de fuerza mayor para que comiencen a suspender o despedir gente”.

“Nosotros tenemos entendido que van a recibir subsidios nacionales, pero nos dicen que si pagan sueldo no van a tener para el combustible, nosotros entendemos que si piden servicio y gratuito sea la Comuna la que provea el combustible, pero que no saquen del bolsillo de los trabajadores para ir a pagar combustible. Nosotros estamos regalando nuestras vidas, nos estamos exponiendo y eso no se tiene en cuenta”, argumentó Francia.

Mientras que en relación a la modalidad la medida en la ciudad, EL Litoral consultó al delegado de base de los trabajadores de Transporte San Lorenzo, José Luis Sabao, y dijo que “no nos concentraremos en las cabeceras, al mediodía todos los coches volverán a las empresas y los choferes retornarán a sus domicilios en concordancia con el aislamiento preventivo y obligatorio establecido por la amenaza del coronavirus y permanecerán en sus domicilios hasta tanto se abone lo adeudado y se garantice la estabilidad laboral.

En tanto, el secretario de Coordinación de la Municipalidad Hugo Calvano dijo a El Litoral que “evaluaremos la situación y la legalidad de la medida que es sorpresiva. Trataremos de garantizar el servicio ya que complicaría mucho a los sectores que trabajan y dada las limitaciones de los otros medios de transporte a raíz de la pandemia”.

